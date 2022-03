Borghetto San Carlo, quasi dieci anni per il recupero dei casali: “Fine lavori in estate”

Dopo l’ennesimo e prolungato stop ripartono i lavori a Borghetto San Carlo: 22 ettari di terreno agricolo lungo via Cassia, all’altezza del civico 1420, assegnati con un bando pubblico alla cooperativa agricola Co.r.ag.gio.

La ‘terra pubblica’ e l’eterna attesa

I circa mille metri quadrati dei casali storici della tenuta aspettano di essere completamente ristrutturati dalla Impreme spa, società dei costruttori Mezzaroma, in base a una convenzione con il Comune per l’edificazione di Parco Talenti. Dovevano essere pronti nel 2016, scadenza poi prorogata di tre anni. Nel corso del tempo si sono susseguiti annunci e cantieri deserti, così quella consegna prevista in ultimo “a ottobre 2021” è slittata ancora. E con essa il sogno della cooperativa che adesso spera che l’attesa sia definitivamente finita.

Borghetto San Carlo: “I lavori si concluderanno in estate”

I lavori per il recupero dei casali “si concluderanno entro l’estate, così da poter consegnare la struttura tra settembre e ottobre” - fanno sapere dal Campidoglio.

“Si tratta di un intervento importante in un luogo di grande pregio dato nel 2015, attraverso un bando di Roma Capitale, a giovani agricoltori. Un’operazione - ha spiegato l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia - che si inserisce all’interno di una azione complessiva volta a valorizzare le aree agricole del nostro Comune e restituirle alla fruizione pubblica, anche come volano di sviluppo economico per le giovani imprese agricole. Sappiamo che si tratta di una vicenda complessa che deve essere portata a compimento” .

Ieri il sopralluogo a Borghetto San Carlo insieme al presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, ai tecnici del Dipartimento PAU (Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica) e al soggetto attuatore proprio per monitorare la situazione. “Una vicenda, seguita da vicino in tutti questi anni, che merita davvero di arrivare al traguardo finale perché la struttura, bene pubblico, venga finalmente messa a disposizione di tutte le cittadine e i cittadini di questo territorio” - ha commentato Torquati.

Cooperativa Coraggio: nove anni di battaglia per i casali

“Dovremmo riuscire finalmente, e dopo nove anni di serrate battaglie, a liberare il bene entro l'anno. Le Terre Pubbliche e le compensazioni edilizie - ha scritto la cooperativa agricola Co.r.ag.gio - meritano di essere valorizzate e concluse, per tutte e tutti i cittadini di Roma. Coraggio non ci manca, ma neanche una enorme pazienza”.