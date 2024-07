L'Inviolatella Borghese diventerà il paradiso dei campeggiatori di Roma nord

Un’area campeggio all’interno del parco Inviolatella Borghese, nel XV municipio di Roma. Questa l’idea che il parlamentino di Roma nord vuole portare avanti nel più ampio progetto di valorizzazione del parco, vera e propria porta d’accesso al Parco di Veio.

Il parco dell'Inviolatella Borghese

Il parco dell’Inviolatella Borghese è una tenuta di 300 ettari che si estende sul versante della Cassia Nuova. Al suo interno si snodano percorsi e sentieri che arrivano fino alle rovine dell’antica città di Veio, ricollegandosi alla via Francigena. Per valorizzare questo polmone sono stati pensanti diversi progetti. Il più importante riguarda la Greenway di Roma nord, un percorso ciclopedonale che arriverebbe fino ad Isola Farnese, realizzato con fondi giubilari. In ballo c’è anche il recupero del vecchio casale abbandonato e il nuovo accesso su via Fabroni.

Campeggiare al parco dell’Inviolatella Borghese

Siamo ancora gli inizi ma l’idea del XV Municipio è quella di istituire, nell’area adiacente al parco urbano, una zona per il “campeggio itinerante”. Parliamo di campeggi brevi, al massimo di 48 ore, realizzati in particolare da gruppi di scout e associazioni sul territorio che vanta la più vasta percentuale di aree verdi tra tutti i municipi di Roma Capitale.

L’Inviolatella Borghese è stata in diverse occasioni indicata dalle associazioni presenti sul territorio quale sito ideale per attività di campeggio mobile itinerante “finalizzato ad attività educative, didattiche e sociali per favorire la cultura della partecipazione, dello stare insieme e di rispetto dell’ambiente”, si legge nella delibera. Ora toccherà al presidente, Daniele Torquati, interfacciarsi con l’Ente Parco di Veio per fare in modo che l’area campeggio diventi realtà.

“Questa iniziativa rientra nel più ampio progetto di valorizzazione del parco – spiega, a RomaToday, l’assessore all’ambiente del XV Municipio, Marcello Ribera – non solo gli scout, anche altri ci hanno chiesto di individuare un’area per il campeggio. Stiamo sviluppando il discorso della Greenway, il nuovo accesso su via Fabroni e il recupero del casaletto. Occorre fare un passo alla volta perché gli iter sono avviati ma occorrono finanziamenti e modifiche urbanistiche”.