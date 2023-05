“Questa è una vera ingiustizia nei confronti dell’intero quartiere”. Così si sfogano alcuni dei residenti del quadrante Due Ponti nel quale pochi giorni fa è iniziata l’installazione di un’antenna che adesso svetta tra i tetti della Cassia. Una stazione radio base da 30 metri di altezza posata in un angolo del giardino privato di una grossa villa. Li prima dell’arrivo degli operai che hanno sbancato il terreno e tirato su la parte centrale del pennone nessuno sapeva nonostante il 13 aprile scorso sul sito del Municipio XV fosse stata pubblicata la comunicazione sull’antenna di via Bruno Bruni, 6. I trenta giorni per le osservazioni e comunicazioni di opposizione sono ormai trascorsi da tempo, ma alcuni dei residenti della zona non si arrendono all’idea di dover vivere con “quel mostro” davanti le finestre di casa.

Un'antenna di 30 metri tra le case della Cassia

“Purtroppo ci siamo accorti dell’antenna a cose fatte. C’è da dire che la modalità di informazione con la pubblicazione sul sito del Comune non è proprio il massimo, considerando che non tutti hanno l’accesso ad internet o comunque non sempre si ha il tempo e la curiosità di monitorare se per caso qualcuno pensa di installare un’antenna di questa portata nel giardino accanto al proprio” - commenta a RomaToday Giorgia, una delle residenti di via Bruno Bruni. Dalla sua palazzina c’è chi si affaccia direttamente sul pennone.

“Quel che ora si vede dalle nostre finestre è inquietante, quell’antenna è un ecomostro con cui nessuno può essere costretto a convivere”. Giorgia ha due figli piccoli, di 4 e 6 anni, e sta pensando di prendere una decisione drastica. “Se non ci sarà modo di farla rimuovere credo che cambierò casa. Ho paura per gli effetti da esposizione prolungata all’elettrosmog”.

Le proteste contro l'antenna di via Bruno Bruni

Già pronti alcuni ricorsi. “Vogliamo sapere se tutto è stato fatto in modo regolare e se non ci sono cavilli ai quali appellarci per far si che questa antenna di 30 metri sparisca dalla nostra vista, da sopra le teste dei nostri figli”. In zona anche (poche) voci dissonanti. “Alla fine - ci dice un altro abitante - tutti teniamo ad avere una linea stabile e potente per il nostro cellulare, questo è il prezzo da pagare. In fondo poi l’antenna già si camuffa con gli alberi del giardino. Se è stata installata e se non è la prima che sorge tra le case vorrà pur dire che le onde non sono nocive”. Intanto ci arriva anche la vista da una delle finestre del vicino ospedale San Pietro Fatebenefratelli con l’antenna che domina su alberi e palazzine.