Ancora lavori sulla Cassia bis: Roma nord teme un altro mese con traffico da bollino rosso

Nemmeno il tempo di archiviare i tre mesi di cantiere estivo per la sostituzione dei guard rail che Roma nord torna a temere altri giorni di traffico da bollino rosso. Si perchè Anas, con l’ordinanza 395/2022/RM, ha disposto nuove restrizioni sulla Cassia bis. Questa volta la chiusura riguarda le corsie di sorpasso, in entrambe le direzioni, della Galleria Montelungo.

Traffico da bollino rosso

Lo stop al transito dal km 4+600 al km 5+100, direzione Viterbo e dal km 5+100 al km 4+600, direzione Roma, dall’8 al 31 ottobre nella fascia oraria dalle 7 alle 19, esclusi i giorni festivi. Viabilità da incubo dunque sull’arteria che collega i quartieri più periferici del Municipio XV al Grande Raccordo Anulare, i comuni più a nord di Roma con la città. Una strada di penetrazione verso il centro percorsa ogni giorno da migliaia di pendolari che, dopo le proteste estive che hanno portato alla chiusura anticipata del vecchio cantiere, tornano a far sentire la propria voce.

La rabbia di Roma nord

Rabbia sui social con gli automobilisti a scambiarsi informazioni sul traffico della Cassia bis in tempo reale, tutti alla ricerca di una valida alternativa percorrendo le strade interne. Così a due giorni dalla restrizione delle carreggiate, necessarie per eseguire in sicurezza gli interventi di rifacimento degli impianti all'interno del tunnel, è già caos.

La petizione per chiedere ad Anas di riprogrammare il cantiere

Sulla vicenda il consigliere di Formello, Carlo Fornara, ha lanciato una petizione online. “Il lavoro naturalmente è di rilevanza in termini di sicurezza, ma dobbiamo tutelare anche i lavoratori pendolari, gli studenti e soprattutto anche la salute visto che anche nuovamente l’ospedale Sant’Andrea che accoglie tutto il bacino di utenza di Roma nord e provincia subirà nuovamente dei grossi disagi e questo non è accettabile”. La richiesta ad Anas è quella di rivedere la programmazione dei lavori, prevedendo lo svolgimento degli interventi su turni diversi da quelli stabiliti “oppure - scrive Fornara - di sospenderli e concordarli con gli organi competenti”, ossia i comuni coinvolti e il Municipio XV.