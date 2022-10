Lavori sulla Cassia bis in fascia notturna: finisce l’incubo traffico per Roma nord

Il cantiere sulla Cassia bis è stato riprogrammato. Gli interventi di rifacimento degli impianti all'interno della galleria Montelungo, inizialmente previsti nella fascia oraria dalle 7 alle 19, esclusi i giorni festivi, si svolgeranno solo in orario notturno. Restringimento di carreggiata in entrambe le direzioni dalle 21 alle 6.

Lavori sulla Cassia bis in orario notturno

Sulla Cassia Veientana si lavorerà comunque fino al 31 ottobre, ma il cambiamento di fascia oraria può far tirare un sospiro di sollievo ai pendolari che ogni giorno, dai quartieri più estremi del Municipio XV o dai comuni nord di Roma, percorrono in entrata e uscita la grande arteria di collegamento alla città. La strada che porta pure all’ospedale Sant’Andrea.

La protesta dei pendolari della Cassia bis

All’apertura del cantiere, arrivato a poche settimane da quello per la sostituzione dei guard rail che aveva costretto migliaia di automobilisti a oltre due mesi di code quotidiane, numerose le segnalazioni e le proteste da parte di chi si era ritrovato ancora una volta imbottigliato nel traffico. Lanciata pure una raccolta firme per chiedere ad Anas di rivedere la programmazione dei lavori, prevedendo lo svolgimento degli interventi su turni diversi da quelli stabiliti oppure di sospenderli e concordarli con gli organi competenti, ossia i comuni coinvolti e il Municipio XV.

Cassia bis: Anas riprogramma il cantiere

Petizione che può essere sospesa. Anas ha emanato una nuova ordinanza con la variazione di orario del cantiere. “Ringrazio i responsabili e i tecnici Anas per la sensibilità dimostrata nel riprogrammare i lavori. Condividendo a pieno la necessità di eseguire interventi di manutenzione stradale su una delle principali arterie del quadrante nord della città, a tutela e per la sicurezza di chi la percorre ogni giorno, - ha scritto in una nota il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati - voglio però rinnovare la mia disponibilità a collaborare, come già avvenuto in passato, per la gestione degli interventi su questo territorio, certo che solo la concertazione e il confronto tra enti possano mitigare, laddove necessario, le criticità".

“Un’altra grande soddisfazione che di certo non da meriti ma che però ci fa capire l’unione soprattutto in questi casi fa la forza” - il commento del consigliere di Formello, Carlo Fornara, che aveva lanciato la petizione.