Le case di comunità di Cassia e Cesano più vicine. Ecco quando saranno pronte

Roma nord attende le sue case di comunità, le nuove strutture socio-sanitarie a servizio della cittadinanza affinché l’assistenza sul territorio sia più capillare ed efficace. Presidi finanziati con i fondi del Pnrr.

Le case di comunità del Municipio XV

Quelli del municipio XV sono a buon punto, rispettato il cronoprogramma per la loro realizzazione. I due presidi della Asl Roma 1 sorgeranno entro la fine del 2025 all’interno della cittadella della solidarietà di via Cassia 472 e nei locali dell’ex circolo sottufficiali di Cesano. “È quindi confermato il crono programma illustrato nei mesi scorsi da Asl Roma 1, con il completamento dei due progetti esecutivi entro il prossimo giugno, quando anche la Commissione si aggiornerà di nuovo, e con l’obiettivo di avviare i due cantieri nell’estate prossima. Tutti gli interventi, possibili grazie ai fondi Pnrr, dovranno concludersi entro la fine del 2025” hanno sottolineato in una nota il presidente del municipio XV, Daniele Torquati, e l’assessora alle Politiche Sanitarie, Agnese Rollo.

"Così potenziamo assistenza"

“Da quando per la prima volta nel 2014 abbiamo votato il primo atto per sostenere le Case di comunità, il lavoro è stato continuo, sia in maggioranza che in opposizione. Ora, anche grazie alla sensibilità dimostrata da Asl Roma 1, siamo sempre più vicini all’obiettivo: potenziare la sanità territoriale, ampliando la rete di servizi pubblici per la collettività, significa - hanno concluso - avvicinare i presidi al cittadino e quindi potenziare l’assistenza ai più fragili”.