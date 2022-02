Caro bollette, in XV Torquati spegne le luci. Il M5s: “Promuova comunità energetiche”

Come in Campidoglio anche il Municipio XV spegne le luci aderendo all’iniziativa promossa dall’Anci contro il caro bollette. Un gesto simbolico “a tutela delle comunità e di tutti i cittadini, che in un momento storico così delicato a causa della pandemia - ha detto il minisindaco del Roma Nord, Daniele Torquati - non meritano di essere messi ulteriormente in difficoltà”.

Caro bollette: aumenti per luce e gas

Dal primo gennaio sono infatti scattati gli aumenti che per il primo trimestre saranno del +55% per l'elettricità e +41,8% per il gas. Secondo la stima dell’Arera, l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, le nuove tariffe si tradurranno in una spesa per la famiglia-tipo di: +68% per la bolletta elettrica (circa 823 euro); +64% per la bolletta del gas (circa 1560 euro). Una vera e propria stangata per le famiglie italiane.

Caro bollette, l’impatto su Roma: “Come tre anni di trasporto scolastico”

Caro bollette che ha un impatto molto significativo anche sui conti di Roma, “tra 40 e 50 milioni in un anno, pari a 3 anni di trasporto scolastico, 3 mesi di mense e 180 km di manutenzione stradale” - ha sottolineato il sindaco Roberto Gualtieri. Da qui luci spente sulla facciata del Campidoglio per chiedere un intervento al Governo. “Il caro bollette colpisce infatti non solo i Comuni ma anche il cittadino".

Il Municipio XV contro il caro bollette

“L’aumento dei costi dell’energia è divenuto per molti cittadini insostenibile al punto da costringere famiglie e singoli individui, anche nel nostro Municipio, a privarsi di servizi energetici essenziali a garantire un tenore di vita dignitoso” - ha commentato la consigliera del M5s in Municipio XV, Irene Badaracco. “Il nostro Municipio si è dotato per tempo di strumenti che ci consentono di fare la nostra parte e costruire un’efficace scacchiera di interventi finalizzati al contrasto della povertà energetica che colpisce anche le già fragili realtà imprenditoriali radicate nel nostro territorio”. Il riferimento è alla deliberazione del Consiglio di via Flaminia del maggio scorso sulla promozione e creazione delle comunità energetiche, ossia un insieme di persone che in uno scambio tra pari condividono energia rinnovabile e pulita. Un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Il M5s: “Municipio XV dia seguito a comunità energetiche”

Il documento votato dal parlamentino del Roma nord impegnava il Presidente e la Giunta alla “creazione di Comunità energetiche e di Autoconsumo collettivo, coinvolgendo i cittadini residenti e impegnando aree o edifici di proprietà comunale, sostenendo in via prioritaria gli investimenti che generano benefici diretto con la riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico ci danno la possibilità e l’obbligo di intervenire per venire incontro a coloro che si trovano maggiormente in difficoltà ma anche evitare che nel territorio si verifichino episodi di violenza figlia della disperazione, dell’emarginazione e del disagio”.



Ora il M5s, allora maggioranza, chiede l’immediata attuazione di quella delibera. “Bisogna realizzare le azioni necessarie al reperimento di fondi (anche attraverso partecipazione a bandi regionali et similia) da destinare alla creazione di comunità energetiche e di autoconsumo collettivo con le priorità e gli scopi detti, anche nell’interesse delle piccole e medie imprese e aziende agricole nel territorio salvaguardando il livello occupazione e la tutela del territorio. Confidiamo, come più volte ribadito in Consiglio, che la Giunta Torquati - ha sottolineato Badaracco - si attivi al più presto anche per realizzare interventi di edilizia scolastica per l’efficientamento energetico nelle scuole del nostro Municipio per dotarle di risorse indispensabili per superare le difficoltà di oggi e affrontare le sfide di domani”.