Conca d'Oro, proteste per i nuovi capolinea che hanno soppresso i posti auto

Un incontro con i cittadini per spiegare loro il perché i capolinea delle linee 86 e 337 siano stati spostati su via Pelagosa. Dallo scorso 16 maggio è scattato il riordino delle linee che usufruivano della sosta inoperosa presente nell’ex cantiere metro di Conca D’Oro. Una scelta praticamente obbligata visto che serviva creare spazio per completare la riqualificazione dell’area dell’ex cantiere della metro B1 Conca d’Oro. Sono state già spostate le linee degli autobus compreso il capolinea nord della linea 86, da via Vincenzo Marmorale a via Elias Canetti in modo da servire tutti i nuovi insediamenti abitativi di Cinquina.

Capolinea via Pelagosa, le lamentele per i parcheggi

Questi cambiamenti portano sempre con loro anche polemiche ed insoddisfazioni da parte dei cittadini. In particolare si sono lamentati quelli che abitano a via Pelagosa dove, come detto, c’è oggi il capolinea dell’86 e del 337. Uno spostamento che ha ovviamente causato la cancellazione di alcuni posteggi auto per far posto alla banchina di attesa degli autobus.

Per questo domani, mercoledì 25 maggio alle 10:30, l’assessore alla mobilità Matteo Pietrosante ed il presidente del III Municipio Paolo Emilio Marchionne incontreranno i residenti di via Pelagosa per un confronto e spiegare loro i motivi delle scelte effettuate. Il problema riguarda soprattutto la soppressione dei parcheggi lungo la strada.

Spostamento capolinea 93 è solo temporaneo

Non sono mancate poi le polemiche anche per la linea 93, che collega Serpentara con la metro, il cui capolinea è stato spostato a Prati Fiscali. Con la modifica del percorso l’autobus non passa più come, faceva in passato, lungo la via preferenziale di via Monte Cervialto e via di Valle Melaina, con conseguente allungamento dei tempi di percorrenza. Pietrosante, tramite i suoi canali social, ha spiegato che la soluzione trovata per la linea 93, elaborata dal Dipartimento della Mobilità, è temporanea. Serve a “permettere la riqualificazione del parcheggio a Conca D’Oro. Gli uffici del Dipartimento e di Roma Servizi stanno continuando a lavorare per far attestare il 93 a Viale Jonio il che ripristinerebbe il tragitto sulla preferenziale di via di Valle Melaina e riavvicinerebbe il capolinea alla fermata della metro. Purtroppo – ha spiegato ancora Pietrosante -non è stato possibile farlo prima a causa di un attraversamento pedonale, su viale Jonio, che va spostato e nella nuova posizione c’è un ostacolo, un cartello pubblicitario, che per ora ne impedisce lo spostamento”.