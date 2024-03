Niente ristori per le famiglie che vivono con l’acqua “avvelenata”

“È necessario ottenere una riduzione delle bollette a fronte di un mancato servizio”. È perentorio il Pd di Campagnano che, dopo il ‘no’ della Regione Lazio ai ristori per le famiglie del paese che da anni vivono senza acqua potabile, ha intrapreso una procedura stragiudiziale verso Acea ed Arera. L’azienda dell’acqua già mesi fa, attraverso Dossier RomaToday aveva fatto sapere che la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato "non è nella disponibilità del gestore, che applica quanto approvato dalla conferenza dei sindaci in coerenza con le disposizioni emanate a livello nazionale dall’autorità competente", ossia Arera.

Campagnano chiede la riduzione delle bollette

La campagna di adesione è già iniziata e i cittadini sperano di poter vedere presto le proprie bollette decurtate. “Il nostro paese è da due anni senza acqua potabile, ogni settimana abbiamo grosse perdite e spesso non c'è acqua nelle case” denunciano i dem che non ci stanno a rinunciare al contributo chiesto a gran voce nei mesi scorsi. 11mila gli abitanti che da quando il vecchio impianto di potabilizzazione ha smesso di funzionare correttamente non possono bere o utilizzare l’acqua che sgorga dai loro rubinetti, dalle fontanelle del centro.

Campagnano sui risarcimenti ha incassato dalla Pisana ben due no. Prima la bocciatura dell’emendamento alla legge di bilancio per stanziare fondi dedicati ai ristori, poi quella alla richiesta di un fondo per indennizzare attraverso il Comune, le famiglie di Campagnano intestatarie di un contratto di servizio idrico. Tutti atti a firma della consigliera Pd, Michela Califano, che ha sottolineato come nelle tubature del paese a nord di Roma scorra “acqua densa di arsenico e altri componenti nocivi, dunque non potabile per i residenti del territorio che continuano a pagare bollette per un servizio a metà”. Ma gli indennizzi richiesti non arriveranno.

In attesa del nuovo potabilizzatore

La procedura per il nuovo impianto di potabilizzazione è lunga e complessa sebbene si lavori in modo incessante. Il comune ha chiesto investimenti per uscire dalla crisi e anche un piano di rateizzazione del debito sostenibile. Sono infatti oltre tre i milioni di euro che Campagnano deve ad Acea Molise, il vecchio gestore della rete idrica.

Tubature logore da riparare: c’è 1 milione di euro

Intanto si lavora anche sulle tubature esistenti, quelle logore e obsolete che spesso lasciano i cittadini con i rubinetti a secco. “Il gestore del servizio idrico integrato ci ha informati dell'allocazione dei fondi necessari per la bonifica della tubatura danneggiata in via della Mola Maggiorana. Le procedure per la progettazione dell'opera sono state ufficialmente avviate dal gestore e si auspica di completare questa infrastruttura essenziale nel minor tempo possibile” ha fatto sapere il sindaco di Campagnano di Roma, Alessio Nisi. “Questo passo riveste un'importanza storica nel superamento delle problematiche legate alla distribuzione idrica, rappresentando una efficace risoluzione della crisi idrica a Campagnano di Roma”. L’opera ha un costo complessivo di circa 1 milione di euro.