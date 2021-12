Camilluccia più sicura, lavori su marciapiedi e strada: è l’eredità del M5s

Niente più governo del territorio, un solo consigliere nel parlamentino del Municipio XV. Il M5s, decimato a Roma nord, torna nelle vecchie vesti con gli ex portavoce a diventare cittadini attivi, sentinelle di legalità e trasparenza. Lo sguardo è anche a quel che l’esperienza grillina ha lasciato in eredità in via Flaminia dove oggi governa il presidente del Pd, Daniele Torquati.

Camilluccia più sicura, lavori su marciapiedi e strada

Così l’ex minisindaco Stefano Simonelli, oggi presidente dell’Associazione Cittadini Attivi Roma XV, è andato in sopralluogo in via della Camilluccia per accertare lo stato dei luoghi di uno degli interventi finanziati dalla sua amministrazione, verificando sul posto lo stato di avanzamento dei lavori avviati nei mesi scorsi.

In via della Camilluccia sono stati quasi del tutto ultimati i lavori di realizzazione di marciapiedi e camminamenti in sicurezza su un lato, nel tratto compreso tra via Colli della Farnesina e Piazza dei Giuochi Delfici. Sono stati istituiti nuovi attraversamenti pedonali muniti di segnaletica verticale con illuminazione ad intermittenza, nonché messe in sicurezza diverse fermate del trasporto pubblico.

L'ex minisindaco presidente dei cittadini attivi del Municipio XV

“Lavori - ha sottolineato Simonelli in un video sui social - sono stati finanziati sull’annualità 2020 per un importo di € 400.000”. Attesa invece per la segnaletica orizzontale, “in quanto nei giorni di gennaio 2022 prenderanno il via, sempre nel tratto via Colli della Farnesina-Piazza dei Giuochi Delfici, i lavori di rifacimento della sede stradale inseriti lo scorso anno tra gli interventi da realizzare all’interno dell’Accordo Quadro manutenzione strade, quadrante Cassia”.

Nel corso della prossimo anno verranno realizzati anche i lavori di completamento dei marciapiedi, con l’istituzione di nuovi attraversamenti pedonali e messa in sicurezza di diverse fermate del trasporto pubblico, del tratto di via della Camilluccia compreso tra Via Colli della Farnesina e Via Stresa.

“Quest’ultimo intervento - ha rivendicato Simonelli - ha visto un primo finanziamento di euro 30.000 nel 2020 per la progettazione, mentre la quota lavori è stata finanziata nella corrente annualità per un importo di euro 300.000”. Poi la promessa al territorio, seppur fuori dalla stanza dei bottoni, i cittadini attivi monitoreranno sull'andamento dei lavori nel municipio che hanno governato per cinque anni: "Saremo occhi che controllano e voce di proposte nuove e innovative prendendo spunto dalle criticità che attanagliano un municipio tanto complesso quanto bello come il nostro".