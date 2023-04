Autovelox sulla Cassia bis: tratto chiuso per due giorni

Ancora lavori sulla Cassia bis, questa volta gli interventi riguarderanno l’installazione degli autovelox in zona Campagnano di Roma. Il comune alle porte della Capitale deve infatti procedere all'installazione dei sensori di rilevamento della velocità in corrispondenza del km 33+400 della S.S. 2 "Via Cassia" così è arrivata l’ordinanza di Anas che prevede la parziale chiusura di un tratto di statale.

Autovelox sulla Cassia bis

Non dei nuovi autovelox per la Cassia bis, ma il ripristino dei sensori di rilevamento della velocità già presenti ma danneggiati durante i lavori di rifacimento e riasfaltatura di quella parte della strada.

La Cassia bis chiude per due giorni

Per consentire alla società BLU srl di Trivigliano di effettuare i lavori, la Cassia bis chiuderà per due giorni. Anas ha ordinato la chiusura al traffico dal km 32+600 al km 33+500, nella carreggiata in direzione Viterbo, su corsia di marcia o corsia di sorpasso. La chiusura prevista - così si legge sull’ordinanza - sarà alternata in funzione delle lavorazione di una sola corsia destinata al traffico. Lo stop alternato al transito il 27 e 28 aprile nella fascia oraria che va dalle 8 alle 17.