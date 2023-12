Arsenico nell’acqua. Sessanta famiglie non possono bere dai rubinetti di casa

Vietato bere dai rubinetti di casa. Dopo dieci anni una parte di Roma nord è ancora alle prese con l’acqua contaminata dall’arsenico: si tratta delle utenze collegate all’acquedotto Malborghetto, l’ultimo dei 7 acquedotti rurali ex Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura) da risanare.

I valori dell’arsenico nell’acqua di quella zona sono ancora troppo alti, così il sindaco Roberto Gualtieri ha rinnovato l’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua per il consumo umano. Il provvedimento sarà valido sino al 31 dicembre 2024. Niente acqua potabile dunque per 61 utenze, famiglie e attività produttive, che vivono all’altezza del civico 1850 di via Flaminia e strade limitrofe come via Barlassina, via Cornalba, via Arcore, via Lograto.

Dieci anni con l’arsenico nell’acqua

Un problema annoso quello relativo alla presenza di livelli troppo alti di arsenico negli acquedotti di Roma nord. Il primo a vietare l’uso dell’acqua proveniente da questo acquedotto era stato il sindaco Marino. La quantità di arsenico rilevato imponeva infatti una bonifica che, da allora, non è stata mai del tutto concluso. Manca l'ultimo tassello. Se “Brandosa”, “Monte Oliviero”, “Piansaccoccia”, “S. Maria di Galeria”, “Camuccini” e "Santa Brigida" sono stati interessati da un’intervento di bonifica da parte di Acea Ato2 e oggi la loro acqua è pienamente utilizzabile, per quello di Malborghetto bisogna ancora attendere. I lavori (importo oltre 1 milione e 700 mila euro) sono in corso ma la variante al progetto, connessa ad aspetti patrimoniali e relativa alla parte centrale del tracciato, necessita di un aggiornamento del nulla osta da parte del Consorzio di Bonifica. La conclusione dell’intervento che era attesa proprio in queste settimane è slittata, le sessanta famiglie di Roma nord restano così ancora senza acqua potabile.

La spola tra casa e cisterna Acea

Chi in tutto questo tempo non si è dotato di un pozzo proprio dovrà continuare a fare la spola con la cisterna del quartiere.. A Malborghetto infatti l’unica riserva di acqua potabile è il serbatoio posto da Acea appena esploso il “caso arsenico”. Una cisterna in prossimità del passaggio a livello “che raggiungiamo con bottiglie, taniche e damigiane per fare rifornimento. La casa più vicina e ad un chilometro. Per non avere questa incombenza, visto che in dieci anni nulla è cambiato, molte famiglie si sono dotate di pozzi propri. “Questo però - avevano raccontato i residenti a Dossier - non giustifica i ritardi. Seppur in una parte molto periferica siamo comunque Roma. Vogliamo l’acqua”. Arriverà, ma non a breve.