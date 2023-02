Anagrafico chiuso e mai più riaperto: per avere un certificato bisogna percorrere dieci chilometri

L’ufficio anagrafico di Cesano potrebbe riaprire a breve, mentre per quello di Ponte Milvio bisognerà ancora attendere la sorte definitiva. Il parlamentino di Roma nord ha votato favorevolmente la proposta di risoluzione presentata dal consigliere della Lega, Giuseppe Mocci, che impegna il presidente del Municipio XV ad attivarsi per la riapertura dello sportello del borgo.

Cesano, anagrafico chiuso e mai riaperto

Un anagrafico sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria, chiuso a giugno 2021 non è mai più stato riaperto sebbene gli interventi siano stati ultimati oltre sei mesi fa. Eppure quell’ufficio rappresenta un punto di riferimento importante per il territorio e per gli utenti della zona che, altrimenti, per ottenere certificati e attestati a mano sono costretti a percorrere almeno 10 chilometri per raggiungere l’anagrafico più vicino, quello de La Storta.

“La prolungata chiusura degli uffici nonostante il completamento dei lavori e la mancanza di comunicazione da parte dell'amministrazione ha destato non poca preoccupazione tra i residenti che temono che l'ufficio non riapra i battenti” - ha commentato il consugliere Mocci dicendosi soddisfatto del voto dell’Aula favorevole alla riapertura dell’ufficio anagrafico di Cesano.

“Oltre al problema di Cesano è stata discussa la chiusura dell’ufficio di Ponte Milvio. Non abbiamo condiviso la scelta della maggioranza di eliminare dal nostro documento la riapertura dell’ufficio di Via Riano. Una decisione sbagliata che - sottolinea l’esponente della Lega a Roma nord - priverà i cittadini di quel quadrante della città di un servizio essenziale”. I residenti del cuore del Quindicesimo dovranno dunque armarsi di pazienza ed arrivare da Vigna Clara e Fleming a Prima Porta. A otto chilometri di distanza.

Dieci chilometri per un certificato, rinnovare la carta di identità è impossibile

Mancanze importanti per un territorio che è più esteso del comune di Milano. Ad esempio oggi, oltre le occasioni degli open day straordinari, a Roma nord è impossibile fare la carta di identità. Nel momento in cui scriviamo sia a La Storta che a Prima Porta, gli unici due anagrafici ancora in funzione sul territorio, non c’è possibilità di prenotarsi per fare o rinnovare il documento. “La sede non offre al momento disponibilità per prenotare un appuntamento” - si legge su Agenda CIE. L’unica speranza è aggiornare continuamente la pagina e attendere che qualcun altro rinunci al proprio posto, cancellando la prenotazione.