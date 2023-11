A Roma nord due nuove strutture sanitarie pubbliche

Roma nord potrà presto contare su due nuove Case di Comunità, ossia strutture sanitarie territoriali che promuovono un modello di intervento multidisciplinare, in parte già avviato con le Case della Salute. Nelle case di comunità opereranno i medici di medicina generale, i pediatri, gli specialisti ambulatoriali e gli infermieri di comunità e le altre professioni sanitarie e sociali, in una logica di prossimità e di assistenza a domicilio e di presa in carico dei pazienti fragili e complessi.

Le due nuove strutture finanziate con i fondi del Pnrr sorgeranno a Cesano, nell'edificio che ospitava l'ex circolo sottoufficiali della caserma e l'altra sulla Cassia all'interno della cittadella del sociale al civico 472.

Al via i lavori per le case di comunità

Le conferenze dei servizi si sono chiuse con esito positivo per entrambi i presidi e dunque adesso sarà possibile avviare i lavori. I cantieri, così ha fatto sapere la Asl Roma 1, prenderanno il via all'inizio del 2024 per concludersi l’anno seguente.

“Un ulteriore tassello possibile grazie al lavoro congiunto tra Municipio XV e Asl Roma 1 che con l'impiego dei fondi Pnrr per il potenziamento della sanità territoriale garantirà la nascita di due nuovi poli sanitari di prossimità sul nostro territorio” hanno commentato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’assessora alle Politiche Sociali, Agnese Rollo. “Dal 2014, giorno in cui per la prima volta abbiamo votato un atto per sostenere questa idea, il lavoro è stato continuo per quasi dieci anni, sia in maggioranza che in opposizione; oggi, anche grazie alla sensibilità sempre dimostrata da parte di Asl Roma 1, con le due Case di Comunità rinforziamo la rete di servizi pubblici per la collettività, avviciniamo i presidi al cittadino e potenziamo l'assistenza ai più fragili".