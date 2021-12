Prati, vermi nella mensa scolastica dei bimbi: allertati i Nas

Vermi nel cibo servito ai bambini e Nas che indagano sul caso. È quanto successo nell'istituto comprensivo 'Dante Alighieri', in via Cassiodoro, a Prati. Il primo allarme è scattato l'8 novembre quando i bimbi hanno trovato i vermi nel riso. Immediata l'allerta e la richiesta di chiarimenti da parte dei genitori compresi quelli dei bambini dell'infanzia che con le elementari condividono la mensa.

Pochi giorni dopo, il 15 novembre, in seguito a una riunione indetta tra rappresentanti di classe e di istituto, il collegio dei docenti dell'infanzia ha tenuto a rassicurare le famiglie con una lettera. Venerdì 19 novembre, però, arriva una nuova segnalazione: questa volta i vermi sono stati avvistati nei piatti di pasta. A quel punto la dirigenza scolastica chiede un'ispezione dei Nas che viene effettuata il lunedì. Il risultato, stando a quanto comunicato dalla stessa dirigente scolastica alle famiglie, è che i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità non hanno riscontrato difformità nelle procedure di lavorazione degli alimenti, le derrate alimentari sono idoneamente preservate, le utensilerie sono in buono stato e adeguatamente sanificate. In sostanza le condizioni di igiene risultano nella norma.

Allo stesso tempo, però, i Nas hanno prelevato dei campioni di pasta da inviare all'agenzia regionale per la protezione ambientale. Il quadro non soddisfa pienamente molte famiglie che vorrebbero la riattivazione della commissione mensa che a causa delle regole anti-Covid è stata sospesa. Dal canto suo l'assessore alle Politiche educative del I Municipio, Giulia Ghia, interpellata dalla Dire ha espresso l'intenzione "di riattivare al più presto la commissione di controllo composta dai nutrizionisti del Municipio per fare periodicamente delle verifiche nelle mense scolastiche".