Mercato dei Fiori: il Campidoglio stanzia 3,5 milioni per la riqualificazione, poi sarà trasferito

Il Campidoglio vuole ristrutturare l'edificio che ospita il mercato dei fiori di via Trionfale. E per farlo la giunta Gualtieri ha intenzione di spendere tre milioni e mezzo di euro.

Un immobile di pregio

L’immobile, situato tra i palazzi del quartiere, dal 1965 è impegnato per la vendita all’ingrosso di fiori, sementi, piante ornamentali, prodotti ed attrezzature per la floricultura e si sviluppa su una superficie di circa 7500 metri quadrati, attraverso due sale sovrapposte. “Quel mercato ha un grande pregio da un punto di vista patrimoniale, ma presenta molte criticità, per le condizioni dello stabile, che è fatiscente a causa della carente manutenzione e per la sua posizione che è ubicata in un quartiere del centro cittadino” aveva recentemente ricordato Andrea Alemanni, nel corso di una seduta di commissione commercio dedicata all’argomento.

Il trasferimento del mercato

Durante la stessa commissione, svoltasi a fine marzo, era stata affrontata anche la questione di un suo trasferimento. Se ne parla da tempo e, tramontata l’ipotesi di un suo spostamento a Magliana, l’immobile sembrava destinato ad approdare al centro carni di viale Palmiro Togliatti. Dall’assessorato capitolino al commercio fanno intanto sapere che, la decisione d’investire 3 milioni e mezzo di euro sull’edificio di via Trionfale 43, è legata ad una “manutenzione funzionale della struttura, dove attualmente stanno operando” un centinaio di attività. Il finanziamento previsto nella memoria di giunta, infatti, propedeutico all’inserimento del progetto nel piano finanziario del 2022-2024, è destinato ad interventi molto specifici.

I lavori previsti

Con 3,5 milioni il Campidoglio intende all’impermeabilizzazione della copertura, alla revisione degli impianti, al risanamento degli elementi strutturali come le travi ed i pilastri, alla sostituzione degli infissi ed all’adeguamento dei locali alla normativa vigente, “anche mediante tecniche a ridotto impatto ambientale” fa sapere il Campidoglio. “Sono tutte operazioni di consolidamento strutturale d’un edificio che, a prescindere dal trasferimento degli operatori, resta un patrimonio immobiliare di Roma Capitale” ha ricordato l’assessore municipale al commercio Jacopo Scatà.

Da Trionfale a Guidonia

“Prevedere un finanziamento per questi interventi, però, non inficia l'intenzione di spostarne le attività, anche se su questo fronte registriamo indubbiamente un rallentamento – ha dichiarato l’assessore municipale – l’ipotesi d’impiegare una parte del Centro Carni di viale Palmiro Togliatti non sembra più percorribile, visto che l’intenzione è di destinare quell’area ad Ama”. Ed il mercato dei fiori? “Si sta valutando di trasferirlo proprio insieme al centro carni al CAR di Guidonia” ha annunciato l’assessore, convinto del fatto che il trasferimento si farà. Nel frattempo, però, l’amministrazione ha deciso d’investire sul manufatto di via Trionfale. Il bene, come ribadito dai residenti, è troppo vicino alle case per continuare ad essere impegnato come un mercato all’ingrosso. Ma resta un immobile di migliaia di metri quadrati, nel cuore del municipio I. Una ragione sufficiente per provare a valorizzarlo.