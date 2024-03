C'è una rete di imprese sul piede di guerra: "Abbiamo vinto un bando, ma i fondi restano bloccati in municipio"

Ha partecipato ad un bando della regione Lazio nel maggio del 2022 e dalla fine di aprile del 2023 ne è risultata vincitrice. Ma il finanziamento di cui avrebbe avuto diritto, non è mai arrivato. È questa la situazione che segnala la rete d’imprese Trionfale che, per i ritardi nel trasferimento delle risorse, ha già diffidato il municipio I.

La procedura per ottenere i fondi vinti con il bando

“Io sono manager anche della rete Balduina e devo dire che in quel caso, il municipio XIV, ha già erogato la prima parte di fondi che erano stati stanziati. La stessa cosa, però, non sta avvenendo nel municipio I” ha spiegato Carlo Maria Breschi, manager della rete Trionfale. Come funziona? La procedura prevede che sia la regione Lazio a mettere a disposizione le somme che, tuttavia, non vengono girate direttamente al soggetto vincitore del bando. Dei finanziamenti infatti beneficiano i comuni del Lazio ed i municipi di Roma Capitale che poi provvedono a girarlo, in questo caso, alla rete d’impresa.

La diffida e la risposta del municipio

“I fondi sono stati erogati dalla regione il 29 ottobre 2023. Avevamo anche messo in conto un po’ di ritardo, ma in questi casi sono già passati quattro mesi e mezzo” ha osservato il manager della rete Trionfale. Per questo, a fine febbraio, è stata inoltrata una diffida all’amministrazione municipale. Nel rispondere alla rete d’impresa, il direttore del municipio I ha spiegato che “le somme sono state conferite in avanzo di amministrazione” e che “per ottenere la disponibilità dei fondi nel breve periodo, si è provveduto a richiedere alla Ragioneria Generale” il loro “inserimento nell’anticipo di avanzo dell’amministrazione”. I soldi dovuti alla rete d’impresa, quindi, sono nella pancia dell’amministrazione municipale ma per ottenerli occorre fare i conti con la burocrazia.

Tra l’altro il direttore del municipio, nel rispondere alla diffida, ha dichiarato di “non aver ottenuto riscontro alcuno” alla richiesta inoltrata alla Ragioneria Generale. “Siamo in attesa quindi di un avanzo di amministrazione e non ne capiamo neppure il motivo visto che quelli erano fondi vincolati al progetto” ha osservato la rete d’impresa Trionfale. Ma di quali somme si sta parlando? Di un terzo dei 100mila euro vinti con un bando che fissa la scadenza di diciotto mesi dalla ricezione dei fondi da parte del municipio. Quindi i primi 4 sono andati perduti.

Cosa vuole realizzare la rete d'impresa Trionfale

Ma a cosa servono le risorse richieste? Una parte andrebbero nella costituzione della rete d’impresa ma la gran parte occorre per realizzare un portale all’interno del quale ospitare le realtà commerciali che hanno aderito alla rete, una cinquantina nel quadrante. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di intervenire nella promozione del tessuto commerciale ma anche di migliorare il decoro di Trionfale. Il mezzo pensato per farlo è quello di una “card”, sul modello di quanto già sperimentato alla Balduina. Consentirà ai suoi possessori di avere uno sconto o un beneficio ad ogni acquisto effettuato in un’attività iscritta alla rete. Una percentuale di questa transazione, compresa tra l’1 ed i 3%, sarà poi impiegata per progetti di riqualificazione urbana. Perché tutto ciò prenda avvio, però, è necessario che il municipio I, come già fatto da altri enti di prossimità, metta a disposizione le somme già incamerate dalla regione Lazio.

La brutta figura con cittadini e commercianti

“Questo ritardo del municipio I, di oltre un mese rispetto al vicino municipio XIV – ha commentato Carlo Mari Breschi – oltre a non garantire un buon servizio al cittadino né alle imprese del territorio, non restituisce una buona immagine neppure di questa istituzione di prossimità”. I fondi incagliati nelle pastoie burocratiche, se non sbloccati per tempo, rischiano di mettere in seria difficoltà il progetto della rete d'impresa che, nel Municipio I, si era classificato al primo posto.