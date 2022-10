Attivo il servizio di raccolta di olii esausti al mercato Trionfale

La raccolta sperimentale di oli esausti e grassi commestibili al mercato Trionfale (via Andrea Doria) è stata avviata con grande successo. Gli oli ritirati sono stati stoccati e verranno trasformati in olio rigenerato ai fini industriali, nei settori della lipochimica e della produzione di biocarburanti.

L’area di stoccaggio si trova sempre all'interno del mercato di quartiere, in un corridoio dove sono presenti due grandi bidoini gialli. I cittadini potranno versare lì in modo sicuro e gratuitamente: il contenuto dei loro oli usati, grassi vegetali e animali esausti, residui della cottura dei cibi. Fra le iniziative in programma del Municpio I per promuovere l'iniziativa c'è quella di donare un buono spesa ad una persona (scelta casulamente) tra quelle che si recheranno a versare i loro oli esausti.

Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municpio Roma I parla così della sperimentazione al mercato Trionfarle: "Per gli oli esausti non era previsto alcun servizio di raccolta e di stoccaggio in sicurezza. Con la direttiva approvata circa 10 giorni fa siamo potuti partire con una sperimentazione al mercato Trionfale, anche grazie all’avvio di una collaborazione con una ditta specializzata di Roma che smaltisce questi oli in un impianto ad alta tecnologia. Ma il nostro obiettivo è estendere il servizio ad altri mercati rionali. In questo modo vogliamo dare un piccolo ma importante contributo alla difesa dei nostri ecosistemi, anche solo pensando che un chilo di olio esausto può contaminare ed inquinare fino a 10mila litri di acqua”.

Infatti la raccolta di oli esausti al mercato Trionfale è solo il primo punto di una road mappa che secondo le intenzioni dell'assessoro municipale all'Ambiente Stefano Marin si dovrà ripetere in altri mercati della Capitale. Queste le parole di Marin: "Nei prossimi mesi chiederemo disponibilità ad altre strutture, in particolare mercati coperti, per replicare questa iniziativa, che fornisce una risposta concreta all’ambiente e che negli anni non era mai stata messa in campo dalle amministrazioni pubbliche e lasciata solo alla virtuosa azione di alcuni operatori privati".