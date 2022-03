Raccolta oli esausti: il municipio punta sul mercato Trionfale

Potenziare la raccolta degli oli esausti nelle aree dei mercati rionali. E’ questa la richiesta che arriva, quasi contemporaneamente, dal consiglio e dalla giunta del municipio I.

OIi esausti nel mercato Trionfale

Nella giornata del 17 marzo il consiglio municipale, su proposta della consigliera di Fratelli d’Italia Daniela Gallo, ha sottoscritto un provvedimento. L’atto prevede di impegnare la giunta Bonaccorsi nell’avviare “un’indagine conoscitiva, presso le istituzioni del mercato del Trionfale” con l’obiettivo di “predisporre un servizio di raccolta e riciclo degli oli e grassi esausti”.

Secondo i consiglieri del municipio, che in maniera traversale hanno approvato la richiesta, il punto di raccolta porrebbe essere sistemato in via Tunisi “dove già sono presenti cassonetti in carico ad Ama”. Dal Trionfale, “progressivamente”, si legge nell’atto che è stato votato, questo servizio dovrebbe essere “esteso a tutti i mercati presenti sul territorio del municipio”.

La richiesta di nuovi punti raccolta

“Siamo assolutamente convinti che la raccolta degli oli vada intensificata – ha commentato l’assessore municipale all'ambiente ed ai rifiuti Stefano Marin – ed è proprio per questo che, nei giorni scorsi, avevo fatto richiesta ad Ama di sistemare nuovi punti di raccolta”. Il 10 marzo infatti, all’indirizzo dell’Ama e per conoscenza anche del Dipartimento Ambiente, erano state avanzate specifiche richieste.

Dove sono presenti e dove sono richiesti

Poiché è intenzione di questa giunta – si legge nel provvedimento firmato dall’assessore Stefano Marin – di aumentare i punti di raccolta già presenti” e lo sno nei mercati Vittoria e Unità, viene fatta la richiesta di “installare appositi contenitori anche nelle altre strutture mercatali dell’Esquilino, di Testaccio e Baccina”.

E Trionfale? L’assessore municipale aveva interessato l’Ama anche su quel mercato. Perché, sul sito dell’azienda municipalizzata ai rifiuti, già risulta essere presente un contenitore per gli oli usati “ma in realtà tale servizio non è presente” ha spiegato Marin. Pertanto, ancor prima d’integrare i punti raccolta negli altri mercati, occorre installare installare il contenitore adatto anche in quello del Trionfale. Un’esigenza che, evidentemente, sta a cuore a tutti i livelli dell’amministrazione municipale.