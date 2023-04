Mercato Trionfale, slitta l'acquisizione dei locali inutilizzati: diventeranno una biblioteca comunale

L’11 marzo del 2009 è stato inaugurato quello che a buon diritto, visto il numero di box che accoglie, oltre 400, è considerato il mercato rionale più grande di Roma, quello del Trionfale.

Lo spazio disponibile

All’interno della struttura, che vanta anche un importante parcheggio con più di 300 posti auto, ci sono dei locali che non sono mai stati utilizzati. Si trovano al terzo piano e l’amministrazione municipale aveva chiesto di impiegarli per potenziare l’offerta della rete di Biblioteche di Roma. Un obiettivo che aveva trovato la sponda del Campidoglio, intenzionato ad aprire una decina di nuove biblioteche in città.

La biblioteca nel mercato

Nello spazio “inutilizzato da 14 anni”, come hanno sottolineato gli attivisti di Insieme 17, è in procinto di aprire un nuovo polo culturale in grado di affiancarsi alla vicina biblioteca Giordano Bruno, troppo piccola per ospitare i tanti volumi del proprio catalogo. Tanto piccola, per capire, da esser stata costretta a trasferire in un’altra sede più di 30mila volumi. Le gallerie del mercato quindi rappresentano lo spazio ideale per accogliere questo patrimonio e per fornire sale studio per gli studenti. La biblioteca resterebbe in via Giordano Bruno ma, in via Doria, troverebbe spazio una sorta di succursale.

La consegna slittata

Per consentire l’apertura del nuovo polo bibliotecario, c’è però da effettuare “l’immissione in possesso e consegna” dell’unità immobiliare “di proprietà capitolina” si legge nell’atto firmato dal dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative. L’acquisizione però è slittata alla data di venerdì 14 aprile. “Abbiamo aspettato 14 anni – hanno Luisa Sodano, del gruppo Insieme 17 – possiamo attendere un’altra settimana”.

Il contenzioso sul nuovo mercato Trionfale

Intanto sull’immobile pende un contenzioso tra l’Ater di Roma ed il Campidoglio. L’azienda territoriale ha infatti chiesto al Comune di sborsare circa 39milioni di euro, per tutto il complesso situato tra via Andrea Doria e via Tunisi, complesso che include anche il nuovo mercato Trionfale. All’origine del contenzioso la cessione dell’ex IACP “a titolo di godimento precario” del bene, in attesa della definizione del trasferimento di proprietà. L’Ater e il Comune, non trovando una soluzione, hanno deciso d’interpellare l’agenzia delle entrate. “L'attuale rinvio non c'entra con il contenzioso con Ater ” ha però commentato Yuri Trombetti, il presidente della commissione patrimonio di Roma Capitale - ed a breve quei locali torneranno nella disponibilità del Comune”. Tra una settimana. Salvo altri rinvii

