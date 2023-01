Il municipio ridisegna il mercato più grande di Roma: a bando 10 box per la somministrazione

Il municipio I ha messo a bando quindici postazioni all’interno del nuovo mercato Trionfale. Dieci di questi, saranno dedicati alla somministrazione di cibo e bevande.

Dieci box per la somministrazione

Il mercato di via Antonio Doria è il più grande della capitale. Inaugurato nel 2009, la struttura in vetro e cemento ospita circa 273 postazioni, di varie metrature e caratterizzate dal colore che ne consente un’immediata riconoscibilità (verde per frutta e verdure, blu per pesce, rosso per carne). Probabilmente dovrà essere individuato un altro colore per le attività su cui, il municipio I, ha deciso di puntare.

“Per la prima volta sono state messe a bando dieci postazioni per la somministrazione di cibo e bevande” ha annunciato l’assessore al commercio Jacopo Scatà. Il bando è appena stato pubblicato e contempla, in tutto, quindici box. Ma alle tradizionali attività mercatali, sono riservati solo 5 lotti. Per l’amministrazione è il segnale di un cambiamento che da alcuni anni attende la struttura di via Doria.

Un volano per rilanciare il mercato

“Oggi questo mercato, come altri presenti nel territorio, sono utilizzati solo fino alle 14 – ha spiegato l’assessore Scatà – il ricorso alla somministrazione diventa pertanto il volano per garantire l’apertura di tutto il mercato anche nel pomeriggio e per far tornare il Mercato Trionfale al centro del quartiere”. Obiettivo, quest’ultimo, che passa anche attraverso altre misure.

L’amministrazione municipale e cittadina, nel corso dell’ultimo mandato, ha più volte evidenziato la volontà d’investire il plateatico di via Doria di nuovi servizi. Così, ad esempio, la giunta della presidente Lorenza Bonaccorsi aveva suggerito di ospitare la Biblioteca Giordano Bruno nelle gallerie “inutilizzate ed abbandonate” che sono presenti al suo interno, in modo da creare al suo interno un vero e proprio “polo culturale”.

La biblioteca e la sala lettura

Qualche mese più tardi, nel solco di quella proposta, si è inserito il sindaco. In visita al quartiere Trionfale, Gualtieri aveva infatti annunciato “una bella notizia”, ovvero che “al mercato di via Andrea Doria apriremo a ottobre una grande sala studio in un locale oggi inutilizzato”. Il primo cittadino aveva infatti riconosciuto che “in questa zona ci sono tanti giovani” e tante scuole ma “non ci sono sufficienti spazi, se non la sola storica biblioteca Giordano Bruno” che però ha una dimensione insufficiente. “Quella rimarrà, ma a fianco – aveva sottolineato Gualtieri –ci sarà la nuova aula studio e poi lavoreremo anche per realizzare sempre qui una biblioteca”. Nessuna di queste iniziative ha ancora trovato compimento. Per ora, il rilancio del mercato, è affidato alla somministrazione di cibo e bevande.