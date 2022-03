Il mercato dei fiori sulla Togliatti: si lavora allo spostamento

Delocalizzare il mercato dei fiori di via Trionfale. E’ questa la richiesta che, da anni, viene formulata dai cittadini che vivono nelle sue vicinanze. Tramontata da tempo l’ipotesi di trasferirlo a Magliana, il Campidoglio si è messo al lavoro per spostarlo all’interno del centro carni.

Le proteste dei residenti

“La struttura è incompatibile, perché insiste accanto ai palazzi in una zona che, dal punto di vista abitato, è densamente popolata – ha ricordato l’assessore municipale alle attività produttive Jacopo Scatà nel corso d’un incontro dedicato al trasferimento del mercato – abbiamo pacchi di esposti dei residenti che denunciano l’impossibilità di riposare tranquillamente” perché, com’è stato ribadito “il trasporto notturno è incompatibile con la residenzialità”.

La richiesta del municipio

Il tema è noto e si trascina da tempo. I primi provvedimenti votati dall’amministrazione municipali risalgono al 2011. L’ultimo, invece, è della metà di marzo ed ha finito per compattare tutte le forze politiche del municipio I. In quell’occasione è stata chiesta anche, “nelle more della delocalizzazione”, di provvedere alla riorganizzazione dei parcheggi destinati alla struttura, considerati in eccesso rispetto al numero reale degli operatori presenti. Operatori comunque che potrebbero aumentare a breve visto che, il Campidoglio, ha recentemente messo a bando banchi box e magazzini che sono rimasti liberi nel mercato all’ingrosso.

Una posizione critica

“Quel mercato - ha ricordato Andrea Alemanni che, sulla questione, ha convocato una commissione commercio in Campidoglio - ha un grande pregio da un punto di vista patrimoniale, ma presente molte criticità, per le condizioni dello stabile, che è fatiscente a causa della carente manutenzione e per la sua posizione che è ubicata in un quartiere del centro cittadino”, quindi con delle intuibili carenze anche sul piano del trasporto delle merci.

Il trasferimento nel centro carni

Assodato che la presenza di quella struttura non è compatibile con la zona che la ospita, si tratta di trovare un’alternativa. Per il Campidoglio la soluzione ottimale è rappresentata dalla possibilità di trasferirlo all’interno del centro carni del V municipio. “Parliamo di due strutture che afferiscono al dipartimento mercati all’ingrosso e quindi – ha aggiunto Almemanni - sia da un punto di vista delle competenze che sul piano logistico, c’è la possibilità che le due realtà possano convivere”. Si tratta ora di lavorare sul piano amministrativo perchè l'ipotesi possa andare in porto. Un impegno che, la commissione commercio del comune, ha dichiarato di volersi assumere.