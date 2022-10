Mercato dei Fiori, in attesa del trasferimento sospeso il pagamento dell'affitto agli operatori

Dal crollo d’una parte del soffitto, il mercato dei fiori di via Trionfale ha chiuso le due sale di vendita. Da allora, vale a dire dal 5 ottobre, gli operatori non possono lavorare all’interno della struttura. Motivo per cui è stata disposta la sospensione dei canoni di locazione.

Sospeso il pagamento degli affitti

Il provvedimento, a tempo indeterminato, arriva “in attesa che l’amministrazione capitolina provveda ad allestire in via definitiva una sede mercatale alternativa, idonea ad assicurare la ripresa del servizio istituzionale precedentemente erogato” si legge nella determina dirigenziale che dispone la sospensione del pagamento dell’affitto dei vari box.

I banchi spostati in strada

Ad oggi gli operatori, grazie ad un accordo trovato con il municipio I e con l’assessorato alle attività produttive di Roma Capitale, continuano a lavorare. Ma su sede stradale. La loro attività, ha spiegato a Romatoday l’assessore municipale al commercio Jacopo Scatà, “non si è mai interrotta”. Gli operatori che beneficiano delle concessioni di vendita, 109 secondo quanto risulta al dipartimento sviluppo economico, si sono spostate su via Bovio. Dunque nelle immediate vicinanze della sede mercatale, a cui hanno accesso, in forma contingentata “al fine del solo prelievo della merce giacente nei magazzini, per movimentarla verso l’esterno”.

Il trasferimento atteso

Nella struttura, realizzata nei primi anni sessanta al civico 45 di via Trionfale, i produttori, i grossisti e gli operatori stagionali che dal lunedì al sabato vi lavoravano, non faranno più rientro. Per loro si apriranno invece le porte di un padiglione della nuova Fiera di Roma. L’assessorato capitolino alle attività produttive, anche nella giornata di martedì 11 ottobre, ha incontrato i rappresentanti dei fiorai. Vanno limati gli ultimi dettagli, ma la sede prescelta è confermata e sarà, appunto, sulla via Portuense. Non è ancora chiaro per quanto tempo, perché resta in piedi anche l’opzione caldeggiata dalla commissione commercio, vale a dire il CAR di Guidonia. Il trasferimento, comunque, avverrà verosimilmente nel corso della prossima settimana.

Il futuro dell'edificio di via Trionfale

Per quanto riguarda il destino dell’edificio che dal 1964 ha ospitato grossisti e produttori, verrà riqualificato. La giunta Gualtieri ha già approvato uno studio di fattibilità in cui viene stimato un costo, per l’intervento di restyling, di oltre 3 milioni e mezzo di euro. La riqualificazione, approvata prima del recente crollo, non sarà immediata: è previsto che duri infatti almeno 30 mesi. Poi l’edificio, di proprietà comunale, dovrà trovare un’altra destinazione.