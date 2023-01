L'ex mercato dei fiori è a rischio abbandono. Quale futuro per la struttura di Prati

Dal 4 ottobre, la data in cui una parte del solaio è crollata, l’edificio di via Trionfale che ospitava l’ex mercato dei fiori non è più utilizzato. I 108 operatori che vi lavoravano sono tutti stati trasferiti al “Centro Carni” di viale Palmiro Togliatti lasciando libero l'immobile e le strade limitrofe dove, per qualche settimana, erano stati dislocati. Da allora si pone una questione: quale destinazione dare all’edificio.

Un immobile di grande pregio

Il fururo dell'edificio, progettato negli anni Venti per ospitare grossisti e produttori di piante e fiori, è tutto da scrivere. Ma va fatto in fretta perché lo stesso crollo che ha determinato l’inagibilità della struttura, dimostra le condizioni di degrado in cui versa.L’edificio, che si sviluppa su due piani, occupa una superficie di circa 5mila metri quadrati. E’ di proprietà comunale ed è situato in una zona di grande pregio. Il suo valore immobiliare è considerevole e si tratta di una struttura che, quindi, il Campidoglio deve valorizzare. Prima però deve decidere cosa farne e la questione, al momento, non è scontata.

La proposta di usarlo per il Giubileo

Lunedì 23 gennaio il destino dell’ex mercato dei fiori è stato affrontato nel corso della commissione Giubileo. Chi la presiede, il consigliere della lista Calenda Dario Nanni, aveva infatti ipotizzato di “riqualificarlo e utilizzarlo come centro operativo” vista anche “la vicinanza al Vaticano” per l’appuntamento giubilare. Secondo Nanni vi si sarebbero potute svolgere “attività finalizzate alla gestione dell'evento per garantire la migliore accoglienza per le migliaia di persone che arriveranno a Roma”. Una proposta che, ha fatto notare l’assessora al commercio Monica Lucarelli, deve fare i conti con la tempistica: “al Giubileo mancano solo 23 mesi e tutte le opere devono essere pronte per quella data”. Difficile quindi che i 5metri quadrati possano essere impiegati secondo la suggestione avanzata in commissione.

Il mercato immobiliare e la funzione pubblica

Sul futuro dell’immobile era stata presentata anche una proposta, al vaglio sia del comune che del municipo I, con la quale si chiedeva genericamente di mantenerne la funzione pubblica. La proposta, avanzata dal M5s, in municipio ha incontrato il parere negativo dell’ufficio tecnico in quanto “per il suo valore storico – si legge nell’espressione di parere dell’ufficio – l’immobile potrà essere destinato al libero mercato immobiliare”. Una strada che, sentendo gli umori circolati nelle varie commissioni, non sembra comunque percorribile: il Campidoglio vuole tenerlo un patrimonio pubblico, anche se non è chiaro per farne cosa.

Il passaggio di consegne

Tra le poche certezze che per ora caratterizzano il destino dell’ex mercato dei fiori, c’è quella che dal primo febbraio passa in gestione al dipartimento Patrimonio.“Ho firmato una direttiva che sancisce la consegna dell’immobile – ha spiegato l’assessora al commercio Monica Lucarelli – abbiamo dato tempo fino al 30 gennaio agli operatori di liberare l’edificio, al cui interno erano rimaste celle frigorifere, scaffalature e documenti vari”. Dopodiché passa al dipartimento Patrimonio che avrà l’onere di gestire, e sorvegliare, un edificio vuoto ed inutilizzato, alla mercé dei vandali.

Il vecchio progetto di riqualificazione

Ed il progetto di fattibilità tecnico economica del valore di 3,5 milioni che lo scorso anno era stato approvato dalla giunta Gualtieri? Quello era legato ad un’ipotesi di riqualificazione dello spazio mercatale. Ma in via Trionfale non ci sarà più un mercato all’ingrosso, perché la sua convivenza con il quartiere, in uno spazio molto densificato, ha da tempo mostrato tutte le proprie criticità. Resta quindi da decidere cosa fare dell’immobile, prima che si degradi ulteriormente. Ed è questa la sfida a cui, il Campidoglio, non può sottrarsi.