Ex Mercato dei Fiori: lavori in corso, ma la riqualificazione resta lontana

L’ex mercato dei fiori non tornerà più in via Trionfale. Resta questa l’unica certezza per l’immobile di 7500 metri quadrati che dalla metà degli anni Sessanta e fino alla fine del 2022, ha accolto oltre 100 operatori al giorno, per la vendita all’ingrosso di fiori, piante ornamentali e sementi.

La chiusura dell’edificio che mal si conciliava, per l’orario di lavoro notturno, con le esigenze degli abitanti, è arrivata per il crollo d’una porzione di solaio. Il distacco ha accelerato un trasferimento di cui si parlava da almeno tre consigliature. Gli operatori si sono prima spostati sulle strade intorno al mercato per poi andare ad occupare una parte del centro carni di via Palmiro Togliatti. È rimasta in sospeso, da allora, la questione della riqualificazione dell’edificio e la definizione del suo utilizzo.

Le indicazioni della giunta Gualtieri

Prima di procedere al rilancio dell’immobile era però necessario provvedere alla sua messa in sicurezza. Ed è per questo che lo scorso 8 settembre la giunta Capitolina ha dato mandato alla società Risorse per Roma di adottare la “miglior soluzione progettuale dal punt di vista tecnico ed economico” per rendere sicuro l’edificio di via Trionfale. Il risultato, ed è questa la principale novità, è che dalla fine di dicembre l’edificio è stato trasformato in un cantiere.

Il cantiere per sistemare il tetto

“Quelli in corso – ha spiegato l’assessore municipale al commercio Jacopo Scatà – sono lavori dedicati esclusivamente alla messa in sicurezza dell’edificio ed in particolare del tetto. Non riguardano, quindi, la sua riqualificazione”. Quest’ultima dovrà essere avviata, si legge nella memoria firmata a ottobre dalla squadra di Gualtieri “sulla base degli indirizzi che daranno la giunta capitolina e la giunta del municipio I anche in considerazione delle istanze espresse dal territorio per la rigenerazione urbana del quadrante”.

La delibera bocciata e l'incertezza sul futuro

“A circa un anno e 3 mesi dalla chiusura appare chiaro come la maggioranza non abbia ancora idee chiare su come usare questo spazio al punto che, con un importo di circa 280mila euro, si stanno occupando solo di realizzare una guaina per evitare infiltrazioni dal tetto” hanno osservato Linda Meleo e Federica Festa, capogruppo M5s in comune ed in municipio I all’indomani della bocciatura di una delibera, in aula Giulio Cesare, che chiedeva di “procedere speditamente negli interventi di ristrutturazione, valorizzando l’immobile”. Operazioni che, la giunta Gualtieri, ha previsto di fare, stando a quanto scritto nella memoria dell’8 settembre 2023, seguendo anche “le istanze espresse dal territorio”.

“L’ultimo incontro fatto con i cittadini risale al novembre del 2022 – ha commentato la consigliere pentastellata Festa – non basta dire che gli abitanti possono avanzare le relative proposte in una seduta di commissione. Per quell’edificio andrebbe attivata una procedura come quella avviata con i bilanci partecipativi sperimentati durante l’amministrazione Raggi”. Ad oggi non sono in agenda. Il progetto che era stata predisposto prima del crollo non ha trovato attuazione ed i fondi che si pensava di usare, circa 3,5 milioni di euro, non sono a bilancio. Il futuro dell’edificio è quindi tutto da costruire.