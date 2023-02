Un atelier verde per rilanciare il chiosco dei fiori abbandonato

Un atelier del verde all’interno di un chiosco dismesso. E’ questa la sfida che il municipio I vuole cogliere per valorizzare al massimo piazza Bainsizza, nel cuore del quartiere della Vittoria.

Un punto di bookcrossing green

L’ex chiosco dei fiori, da alcuni anni inutilizzato, diventerà un punto di aggregazione nel quadrante per quanti intendano approfondire tematiche legate alla difesa dell’ambiente. Al suo interno infatti, riprendendo una vecchia proposta di “Prati in Azione”, verrà attivato uno spazio di condivisione e scambio di libri. Sarà “un bookcrossing green, su temi ambientali” ha anticipato Renato Sartini, consigliere municipale della lista civica Gualtieri, che ha citato il coinvolgimento dei professionisti di “Sdb architettura”, definendoli “artefici del progetto stabile Naturare”.

La rigenerazione del chiosco

“Il progetto – ha dichiarato l’assessore municipale alle attività produttive Jacopo Scatà –costituisce un’occasione importante per sensibilizzare la cittadinanza su temi legati alle buone pratiche di progettazione del verde e sulle più moderne pratiche green. Non meno importante – ha aggiunto l’assessore – è la riapertura di un chiosco da tempo in disuso e abbandonato che tornerà a nuova vita, grazie allo studio di architetti paesaggisti che lo allestiranno in maniera molto peculiare ed accattivamente”. Quando riaprirà? “L'inaugurazione- ha proseguito l'assessore, sentito da Romatoday - avverrà per il 21 marzo, data simbolica scelta perché è il primo giorno di primavera”.

Le aspettative dei residenti

La rigenerazione dell’arredo urbano, nella piazza su cui affaccia l’ex deposito Atac, diventa anche l’occasione per i residenti di procedere ad una più ampia riqualificazione in chiave green. “Speriamo che la nuova attività sia un inizio di riqualificazione della piazza, che langue in queste condizioni dal lontano febbraio 2018, quando furono tagliati gli storici pioppi e mai sostituiti” ha commentato Prati in Azione, il gruppo facebook nato proprio cinque anni fa per protestare contro l’abbattimento degli alberi di piazza Bainsizza e viale Carso.

Come l'edicola abbandonata di Testaccio

“Urge un progetto di riforestazione della piazza, a cui si lavori sin d'ora per sperare di mettere a dimora gli alberi” hanno ribadito gli attivisti di Prati in Azione. Il chiosco green potrebbe contribuire, in futuro, a fare da cassa di risonanza all’istanza avanzata dai cittadini. Nel frattempo, al pari dell’edicola abbandonata di Testaccio che diventerà un luogo di aggregazione per lo storico rione, anche l’ex box dei fiori si sta per preparare ad assumere una nuova veste.