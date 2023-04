Yoga, pulizie e trekking urbano: una giornata d’iniziative in difesa del “pratone”

Una giornata da dedicare al “pratone”. Non quella di sabato 15 aprile, che l’amministrazione ha consacrato all’iniziativa “RomaCuraRoma”. La decisione dei residenti che hanno a cuore il giardino di via Teulada, è infatti stata quella di puntare sul giorno dopo, la domenica.

Sono tante le attività che Insieme XVII, la rete di associazioni e comitati dell’ex XVII municipio, ha deciso di promuovere con altre realtà, come l’aps Liberamente, il gruppo biblioteca Giordano Bruno, l’associazione Ikigai ed il corpo italiano di San Lazzaro. Insieme puntano a mantenere alta l’attenzione su quello che viene comunemente definito “l’ultimo prato di Prati”.

Il pratone ed il progetto della città giudiziaria

Il cosiddetto “pratone” è infatti “l’unica superficie pianeggiante della riserva naturale di Monte Mario è sottoposta a vincolo e quindi non edificabile”. L’area è in parte interessata dal progetto di ampliamento della “cittadella giudiziaria” di piazzale Clodio, secondo il protocollo che è stato firmato nel 2019 da regione, comune e ministero della giustizia. Lì, a seconda delle differenti proposte progettuali, dovrebbero arrivare una torre o quattro palazzine di 12 piani.

L’ampliamento della città giudiziaria servirebbe ad incrementare il numero di uffici e funzioni. Nel documento preliminare all’avvio del progetto si legge che sono 10,400 i metri quadranti che andrebbero costruiti per ospitare 520 persone. Altri 10mile verrebbero ripartiti tra servizi generali (5mila mq) aule (8mila mq) ed un migliaio di metri quadrati da usare per la mensa, i punti ristoro, e l’asilo nido.

Il progetto è appunto contestato dai comitati della zona che, diversamente, auspicano un rilancio del “pratone”, con alberi e arredi, in modo da farne “un parco ad disposizione dei cittadini”. Per fare quadrato attorno all’area verde, i comitati e le varie realtà, domenica 16, hanno organizzato una serie di iniziative patrocinate dall’ente parco RomaNatura.

Le iniziative a sostegno del pratone

Alle 9.30, sotto la guida degli attivisti di LiberaMente-Caschi Verdi, prenderà avvio la pulizia del prato che terminerà alle ore 11 per consentire all’associazione Ikigai di svolgere le sedute gratuite di Yoga. A partire dalla ore 9.30 invece è stato organizzato un “trekking urbano” nella vicina riserva di Monte Mario, con parteda da pratone, difronte all’ufficio di Pace. Il percorso fa tappa a villa Mazzanti e prosegue per la via Francigena fino al Borgo di San Lazzaro per poi tornare indietro. Lungo il tragitto ci saranno occasioni per ricevere informazioni da docenti e dai guardiaparco di RomaNatura.

“Con questa iniziativa – hanno commentato gli organizzatori – desideriamo dare più vita al pratone, co l’auspicio che diventi sempre più un centro di aggregazione e un punto di attrazione per le persone di ogni età”.