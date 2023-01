Cinghiali a spasso nel parco davanti una scuola elementare

Non sono passati inosservati i cinghiali che nella mattinata del 17 gennaio si sono aggirati in via del parco della Vittoria, nel territorio del municipio I. Gli animali, sono stati visti passeggiare dai genitori che stavano portando i propri figli a scuola.

L'avvistamento dei residenti

La recente segnalazione, ha riguardato l’area verde che si trova proprio davanti all’istituto comprensivo Giacomo Leopardi, all’interno del quale sono ospitati alunni che frequentano la scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Ma è anche frequentato dai residenti che amano passeggiarvi con il proprio cane o che ci vanno a fare dell’attività fisica.

Gli ungulati visti e filmati dai residenti in via del parco della Vittoria, si trovano a poca distanza dal parco di Monte Mario, dov’è la sede dell’ente regionale RomaNatura. Ma è anche vicino a via Trionfale, un quadrante dove le segnalazioni degli ungulati negli ultimi anni non sono mai mancate.

I cinghiali nel contesto urbano

La diffusione della specie, in contesto cittadino, è tale da far moltiplicare le segnalazioni di quanti vi si imbattono. Spesso accade nel tessuto urbano, dove i cinghiali ormai arrivano a spingersi davanti le case o, come in questo caso, vicino alle scuole. Ma anche all’interno delle aree verdi più frequentate dai romani, come Villa Pamphilj che, proprio a causa della presenza di cinghiali, domenica mattina ha dovuto chiudere alcuni ingressi al pubblico.

