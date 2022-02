Poli culturali per Trionfale e Trastevere: la giunta Bonaccorsi si candida per l'apertura di nuove biblioteche

Nuovi poli culturali all’interno degli spazi inutilizzati di Trionfale e Trastevere. Il municipio I ha deciso di contribuire a potenziare l’offerta delle Biblioteche di Roma, ripensando la destinazione di alcuni locali di proprietà comunale.

La giunta Gualtieri, il 3 febbraio, ha approvato un atto che mira a potenziare la rete di Biblioteche di Roma “anche recuperando edifici e aree pubbliche degradate o non utilizzate”, ricorrendo ai fondi del Piano di ripresa e resilienza . In questo solco s’inscrive l’iniziativa del “municipio I centro” che ha individuato due spazi presenti nel proprio territorio.

Un polo culturale nel mercato

Il primo si trova al piano rialzato del nuovo mercato Trionfale al cui interno sono state costruite tre gallerie che oggi risultano “inutilizzate ed abbandonate”. Invece, ha suggerito la giunta Bonaccorsi, potrebbero ospitare la biblioteca Giordano Bruno e dar vita ad un vero polo culturale per la città. La Giordano Bruno, presente nell’omonima via da oltre 3 decenni, dispone infatti di locali piccoli e non idonei ad ospitare i tanti volumi del suo catalogo. Prova ne sia il fatto che ha dovuto trasferire in un’altra sede più di 30mila libri. Le gallerie del mercato, quindi, potrebbero assolvere all’esigenza di nuovi locali della biblioteca comunale.

L'immobile abbandonato di Trastevere

C’è anche un secondo fabbricato su cui il municipio ha puntato l’attenzione Si trova al civico 1D di via Francesco di Sales, a Trastevere. Si tratta di un immobile con fortemente degradato, inutilizzato e con il soffito parzialmente crollato. In quel caso “la richiesta della cittadinanza – ha ricordato la giunta municipale – è quella di realizzare una biblioteca con uno spazio multifunzionale strettamente collegato alle realtà presenti sul territorio e limitrofe, come la Casa internazionale delle donne, il Centro giovani lo spazio del teatro Agorà.

Aprire 10 nuove biblioteche

Da parte del Campidoglio, è stato già espressa l’intenzione di ampliare la rete delle Biblioteche di Roma, “una formidabile rete capillare di 40 strutture presenti in tutti i 15 municipi” ha ricordato l’assessore comunale Miguel Gotor. Dal delegato alla cultura della Giunta Gualtieri è stata annunciata la volontà di” investire 50 milioni di euro”. Soldi destinati ad “aprire una decina di nuove biblioteche in una prima fase, ampliandone i servizi e sviluppando appieno il loro potenziale”. I due spazi indicati dal municipio I sono candidati a far parte di queste nuove aperture.