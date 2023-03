Fiume d'acqua sulla Trionfale: transennata la strada

Un fiume d'acqua che scorre a valle. L'allagamento a Prati, dietro al tribunale di piazzale Clodio, dove è stato necessario chiudere un tratto della via Trionfale. Inevitabili i disagi alla normale circolazione stradale.

La perdita è avvenuta nella tarda serata di lunedì 20 marzo con una copiosa perdita d'acqua chiara, dovuta presumibilmente a un guasto alle condutture. All'altezza del civico 168 sono quindi intervenuti gli agenti del I gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale, i tecnici di Acea e i vigili del fuoco che hanno cominciato un intervento per sondare la stabilità della carreggiata dove si è verificata la fuoriuscita d'acqua.

I pompieri hanno quindi predisposto il transennamento - da parte della ditta di Acea - del tratto di Trionfale interessato dal guasto con successiva chiusura al traffico della via in all'altezza di via San Tommaso d'Acquino, direzione Villa Miani (a salire). Sul posto i tecnici dell'azienda dei servizi hanno cominciato i lavori di ripristino della perdita.

Allagamenti alla Balduina

Un quadrante della città non nuovo a scene di questo tipo. Era l'aprile del 2020 quando - causa perdita d'acqua - fu necessario chiudere piazza Giovenale nel vicino quartiere della Balduina. L'anno prima - nel maggio 2019 - un altro fiume d'acqua a poca distanza da piazza Giovenale. In quel caso a essere chiusa fu via Duccio Galimberti.