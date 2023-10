Cadono alberi nella Riserva di Monte Mario: "Pericolo da rimuovere immediatamente"

Il percorso della Riserva Naturale di Monte Mario, area della zona nord-occidentale della Capitale, è ostruito dalla caduta di diversi alberi, che non sono ancora stati rimossi. Un problema per i cittadini di Roma e per gli avventori del parco da risolvere sia monitorando la salute delle piante ma nell'immediato con la rimozione dei tronchi caduti. A chi questo compito?

Roma Natura passa la palla al proprietario della Riserva, il Comune, precisamente al Dipartimento Ambiente curato dall’assessora Sabrina Alfonsi. L’ente infatti precisa che il suo compito riguarda la tutela del vincolo ambientale, mentre la rimozione degli alberi e le loro condizioni di sicurezza sono doveri del Comune.

Renato Sartini, consigliere del municipio I, ha annunciato di aver contatto lo staff dell’assessora Alfonsi riguardo questo "pericolo da rimuovere immediatamente" e in un post sui suoi canali social ha aggiunto: “Non ho alcun dubbio che la Assessora, sempre attenta alle esigenze della cittadinanza, come dimostrato per il parco di Villa Mazzanti e tantissime altre situazioni, si attiverà per un intervento a tutela di chi ama passeggiare e vivere la Riserva”.