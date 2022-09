Tiber II, dopo oltre un decennio al via la demolizione del "Titanic di Roma"

È rimasta 12 anni a languire sul lungotevere della Vittoria, un relitto arrugginito visibile anche dai satelliti diventato suo malgrado simbolo del degrado delle banchine del Tevere, ma adesso la Tiber II ha i giorni contati. Mercoledì mattina sono infatti iniziate le operazioni di rimozione dell’imbarcazione, le ruspe già al lavoro per predisporre un sito in cui demolirla pezzo per pezzo.

Ad annunciare l’inizio delle operazioni è stato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “Dopo molte battaglie, anche legali, possiamo finalmente dare il via a un’operazione che prima di ogni cosa eliminerà il rischio che la motonave possa essere causa di situazioni pericolose ed essere trascinata a valle dalle acque del fiume nel corso di eventi atmosferici particolarmente aggressivi, ma che soprattutto contribuisce a una più vasta azione di pulizia e messa in sicurezza - ha spiegato - Da anni abbiamo stanziato risorse e messo a disposizione mezzi e uomini per un maggior decoro e per rendere più fruibile il Tevere, valorizzando così un corso d’acqua che attraversa il centro storico della Capitale e che attrae turisti e cittadini in ogni mese dell’anno”.

La storia del Tiber II, il "Titanic" della Capitale

A occuparsi della rimozione del Tiber II è la direzione regionale lavori pubblici, stazione unica Appalti, risorse idriche e difesa del suolo, visto che è della Regione la competenza in termini di gestione e manutenzione delle banchine del Tevere. Sul posto sono però intervennuti a supporto anche. gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il reparto tutela fluviale e il I gruppo Prati, che hanno provveduto a eseguire le verifiche del caso per accertare la presenza di eventuali occupanti. All’interno sono stati trovati due cani, per cui è stato chiesto un intervento specifico per le cure e la custodia necessarie.

La motonave, un’imbarcazione di due piani lunga 38 metri e larga 8 che trasportava turisti e romani sul Tevere, nel 2008 a causa di una piena ruppe gli ormeggi e andò a schiantarsi contro ponte Sant'Angelo. Su disposizione della magistratura, due anni dopo venne messa sotto sequestro e sistemata lungo la banchina destra del fiume, in attesa di essere rimossa. La proprietà e l’armatore non sono però mai intervenuti, e la Regione ha intrapreso una lunga battaglia giudiziaria culminata con la decisione di procedere forzatamente con la demolizione e la rimozione di quello che nel frattempo, complice la cancellazione dai Registri delle Navi Minori da parte della capitaneria di porto di Roma, è diventato ufficialmente un relitto.

Le operazioni di rimozione del Tiber II dureranno 90 giorni, e prevedono lo smontaggio di ogni singolo componente direttamente sulla banchina. Lo scafo in acciaio verrà sezionato, e tutti i materiali risultanti dalle operazioni di smantellamento saranno sottoposti a cernita e classificazione, per poi essere conferiti agli idonei impianti di recupero, riciclo o smaltimento. I costi, come accade in questi casi, verranno poi addebitati all’armatore.

“L’avvio dei lavori è stato possibile anche grazie alla stretta e fattiva collaborazione con il comando della capitaneria di porto e la guardia di finanza - ha detto Zingaretti - Con loro in questi anni abbiamo gestito questa vicenda complessa dal punto di vista amministrativo e giudiziario. Voglio ringraziare infine l’amministrazione capitolina e la polizia locale di Roma Capitale per il loro supporto fornito. Ancora una volta dimostriamo che fare squadra equivale a centrare un obiettivo”.

È iniziata dunque la fine per quello che in passato è stato definito "un manifesto del degrado": così ne parlava al nostro giornale, nel febbraio del 2021, Sergio ‘Nerone’ Iacomoni, presidente del Movimento Storico Romano. Alla demolizione del Tiber II è legata anche la riqualificazione di quel tratto di Tevere, che passa dalla sistemazione della banchina dove il barcone è arenato dal 2008.