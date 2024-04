Piazza Pia, tutto pronto per scavare il sottopasso: sarà terminato per l’8 dicembre

È tutto pronto per entrare nel vivo di uno degli interventi giubilari più attesi: la realizzazione del sottopasso di piazza Pia. Il cantiere è in stato avanzato, avendo terminato quasi la metà delle operazioni previste. Si tratta ora di procedere all’atteso scavo che consentirà di pedonalizzare l’area in superficie.

L'aggiornamento sui lavori in corso

Per verificare lo stato di avanzamento dell’intervento, il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini, hanno effettuato, il 17 aprile, un nuovo sopralluogo. In questa fase, Anas, il soggetto attuatore dell’opera, sta terminando i lavori riguardanti i due collettori che impedivano la costruzione del nuovo sottovia. Attraverso 11 pompe di sollevamento sono stati deviati i flussi idraulici ed è stato demolito il primo collettore e di conseguenza è stato realizzato il nuovo collettore scatolare che è entrato in funzione il 15 aprile.

Con l’inversione del sistema di pompaggio, i flussi delle acque miste saranno nuovamente deviati, per poter demolire anche il secondo collettore, che si trova proprio sul tracciato del nuovo sottovia. Contestualmente alle operazioni di demolizione del primo collettore e alla costruzione del nuovo collettore scatolare, Anas ha iniziato la realizzazione dei pali che consentono il sostegno del nuovo tunnel; con la demolizione del tratto del secondo collettore potrà essere completata l’operazione per dare avvio allo scavo.

Le dichiarazioni del sindaco

“Il cantiere di Piazza Pia – ha spiegato il sindaco Gualtieri – ha oggi superato un punto di svolta: questa fase dei lavori era la più complessa e ci ha portato a raggiungere il 40% di avanzamento complessivo del cantiere. Nei prossimi dieci giorni concluderemo le ultime operazioni affinché il nuovo collettore possa entrare completamente a regime. A quel punto inizieranno lavori per il nuovo tunnel, che saranno molto più rapidi e ci porteranno a chiudere entro l’8 dicembre. Non vediamo l’ora – ha aggiunto il sindaco – di consegnare alle romane e ai romani, ai turisti e ai milioni di pellegrini che verranno a Roma per il Giubileo questa bellissima piazza completamente rinnovata, pedonale, più verde, sicura, vivibile, all’altezza di questo luogo meraviglioso”.

Cosa prevede il progetto

Il cantiere è partito ad agosto ed è prevista la sua chiusura per l’8 dicembre 2024. Il progetto prevede il prolungamento del sottovia in Sassia per trasformare in un unico e importante percorso pedonale, l’area di Castel Sant’Angelo e piazza San Pietro. Si tratta di un’opera che implica come fase propedeutica la demolizione e lo spostamento di due collettori fognari. Nella prima fase, infatti le lavorazioni sono state concentrate proprio su questa importante attività. Non c’è mai stata interruzione di alcun servizio per gli abitanti e tutte le fasi di lavoro sono state eseguite nei tempi.

“È il momento che stavamo aspettando – ha commentato l’assessora Segnalini – Questi mesi sono stati fondamentali e cruciali per lo svolgimento di un cantiere su un’area così vasta e con interferenze infrastrutturali molto importanti. L’inversione del sistema di pompaggio è un’operazione molto delicata, grazie a questo step potremo finalmente mettere a regime il funzionamento del grande collettore scatolare e predisporre tutto per lo scavo del nuovo sottovia. L’8 dicembre si avvicina – ha concluso Segnalini – ma allo stesso tempo stiamo portando a termine un’opera di raffinata ingegneria che ci restituirà una piazza pedonale, più verde e vivibile per i pellegrini, ma soprattutto per i romani”.