Monte Mario, dopo il taglio di 400 pini riaperto il parco: ora vanno sostituiti gli alberi abbattuti

Il parco di Monte Mario è tornato ad essere fruibile dopo tre mesi e, soprattutto, dopo un massiccio intervento di manutenzione. Nel polmone verde infatti, per i danni prodotti dalla cocciniglia tartaruga, sono stati abbattuti circa 400 i pini.

Tagliati il doppio dei pini previsti

A dare comunicazione dei numeri è stato l’assessorato all’ambiente del comune di Roma. “Il Dipartimento capitolino tutela ambientale – si legge nella nota diramata dal Comune - ha effettuato interventi di cura e di messa in sicurezza con oltre 200 potature di pini, pioppi, robinie e lecci e circa 400 abbattimenti di pini irrimediabilmente compromessi nel loro ciclo vitale”. Il numero dei tagli è stato quindi consistente.

La stima sui tagli fatta a novembre

L’amministrazione, lo scorso novembre, aveva fatto trapelare un numero di abbattimenti decisamente inferiore. “Nelle aree aperte al pubblico e lungo i percorsi, da verifiche agronomiche – aveva comunicato il dipartimento ambiente – è emersa la necessità di abbattere circa 200 pini, la maggior parte dei quali di grandezza media, secchi a causa dell'aggressività dell'infestazione da Cocciniglia tartaruga”. La stima evidentemente era stata fatta in difetto visto che, oggi, la quantità è raddoppiata.

La riapertura dopo tre mesi

La buona notizia, quindi, è nella riapertura del parco non tanto nel numero di alberi di cui, il polmone verde, deve ora fare a meno. “Riapriamo al pubblico il Parco di Monte Mario dopo interventi che hanno interessato il patrimonio arboreo nel suo complesso e previsto opere di sistemazione e messa in sicurezza attese da molto tempo” ha spiegato l’assessora Alfonsi che si è premurata di chiarire che “a breve” verrà dato “avvio alla sostituzione dei pini abbattuti adottando assetti di impianto che li rendano più resistenti ad eventuali attacchi di parassiti”.

Altri interventi da fare nel parco

Non ci sono soltanto gli alberi da sostituire, come del resto prevede il regolamento capitolino sul verde. “Con ulteriori interventi di riqualificazione dei percorsi delle recinzioni vogliamo restituire alla città un parco di grande valore naturalistico e paesaggistico per lungo tempo trascurato” ha concluso Alfonsi. Per riportare agli antichi fasti uno dei parchi più belli della Capitale, sarà necessario anche effettuare degli interventi di ricostruzione della recinzione, franata ed ancora oggi transennata, su viale del Parco Mellini.