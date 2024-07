Impianto sportivo o centro polifunzionale. Roma (e i privati) lavorano al futuro dell'ex Mercato dei Fiori

C'è voluto un po', visto che la prima volta in cui si è parlato di una progettazione partecipata per l'ex Mercato dei Fiori era settembre 2023, ma finalmente l'amministrazione capitolina ha messo in moto l'iter. Il 3 luglio si è svolto un incontro pubblico per discutere del futuro della struttura di proprietà comunale, con un punto fermo ribadito più volte: non ci sarà alcuna svendita ai privati. Presenti la minisindaca del I municipio Lorenza Bonaccorsi, gli assessori capitolini Maurizio Veloccia e Tobia Zevi, il consigliere del Pd Yuri Trombetti.

La riqualificazione dell'ex Mercato dei Fiori

A oggi l'ex mercato di via Trionfale è in fase di messa in sicurezza, dopo il crollo di una parte del solaio avvenuto a ottobre 2022. I cittadini di Prati, però, vorrebbero sfruttare l'occasione per riqualificare l'intero quadrante e portare servizi al momento inesistenti. Un'intenzione condivisa dagli assessori intervenuti, in primis quello al patrimonio Tobia Zevi: "Dobbiamo valorizzare e ripensare un edificio storico come l'ex Mercato dei Fiori - le sue parole - e lo dobbiamo fare dialogando con la collettività. Un percorso partecipativo a cui teniamo molto".

Partenariato pubblico-privato

Per Zevi, gli obiettivi principali sono tre: riqualificare l'intera area, rendere nuovamente fruibile la struttura puntando su un progetto di qualità e dotare il quartiere di servizi utili. Per raggiungerli, Roma Capitale punta al partenariato pubblico-privato, con il pubblico che rappresenterà il 60% della superficie da valorizzare: "Definiremo dei chiari obiettivi e finalità che abbiano una ricaduta reale sul quartiere. La prima fase sarà quella di una manifestazione d'interesse, poi andrà messo a bando".

Cosa diventerà l'ex Mercato

Il futuro dell'ex mercato non è ancora definito, ma come emerso anche da un sondaggio compiuto dal Movimento Cinque Stelle alcuni mesi fa, quasi il 50% dei residenti interpellati vorrebbe un centro sportivo. A sottolineare l'intenzione di mantenere una gestione fortemente pubblica e a escludere determinate destinazioni è Yuri Trombetti, presidente della commissione patrimonio di Roma Capitale: "Finisce l’epoca della svendita del patrimonio pubblico - le sue parole -. E nemmeno va ceduto a intenti speculativi. Il 60% del mercato dei fiori resterà pubblico e i progetti da fare devono nascere dentro il territorio, decisi con chi ci vive. Bisogna capire se serve un impianto sportivo, una biblioteca o altro. E incidere sulle scelte del privato. E non vogliamo che aprano ristoranti o attività del settore 'food', perché bisogna invertire la tendenza del centro storico. Ci vuole una rete di servizi che spinga le persone a restare nel quartiere".

"Serve un impianto municipale con piscina"

A confermare le preferenze della collettività è Renato Sartini, consigliere municipale presente all'incontro di mercoledì: "Spero che il mercato possa diventare, per prima cosa, una palestra pubblica multidisciplinare municipale, con piscina - ha dichiarato nel suo intervento -. In altri municipi esistono, a Prati no. Socialmente è qualcosa di utile altrove come da noi. I tempi sono cambiati, la forbice tra ricchi e meno abbienti è aumentata, eliminando quasi del tutto la media borghesia. Questo è un fatto. E servono strutture sportive pubbliche nei territori, anche come il nostro".