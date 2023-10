Decoro e servizi per il quartiere. I commercianti danno vita alla rete Trionfale

Iniziative sul decoro, per il potenziamento dei servizi e la riqualificazione del territorio. Anche a Trionfale ci sarà la valorizzazione del commercio di vicinato attraverso una Rete di Imprese sul modello di quella costituita alla Balduina, grazie ai fondi di un bando regionale del 2022.

La rete dei commercianti di Trionfale

La Rete Trionfale sarà una rete delle imprese di quartiere ma anche un modello di cittadinanza attiva e rappresentanza di interessi “dal basso”. Interesserà precisamente il quadrante di Trionfale confinante con la Balduina: quello tra via Cipro, Mercato Trionfale, Ottaviano, Candia, Giulio Cesare e Piazzale degli Eroi.

“Il finanziamento del bando ci consente di finanziare alcuni interventi di riqualificazione o abbellimento di aree verdi o urbane, creare totem informativi, strumenti digitali, eventi speciali. Altrimenti faremo come stiamo facendo alla Balduina. In cantiere – ha spiegato Carlo Maria Breschi, manager di Rete Trionfale – ci sono una piattaforma informatica per Marketplace locale e segnalazioni, redazione, social media manager, rapporti istituzionali con il municipio e con investitori di varia natura nel nostro programma di rete gli interessi delle imprese e dei cittadini convergono nella rivalutazione urbana e nelle attività di socializzazione”.

In corso attività di promozione, formazione professionale, fidelizzazione della clientela ma anche eventi di aggregazione socio-culturale per i cittadini.