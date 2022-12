Ex mercato dei fiori, gli operatori nostalgici della sede (chiusa) di Prati. Notti ancora insonni per i residenti

Il trasferimento dei produttori e dei grossisti che operavano all’interno del mercato dei fiori non ha risolto i disagi per i residenti. Chi abita nella zona che perimetra il vecchio mercato di via Trionfale, chiuso dopo il crollo d’una porzione del solaio, continua a lamentare rumori e disagi che rendono le notti insonni.

Notti ancora insonni intorno all'ex mercato dei fiori

“Ci sono alcuni grossisti, che hanno preso in gestione dei negozi sfitti presenti nella zona dell’ex mercato – racconta un residente – questo comporta che intorno alle 5, 5 e mezza di mattina, vengano riforniti della merce, da grossi tir il cui passaggio fa letteralmente tremare i palazzi che inevitabilmente continuano a parcheggiare nelle vie qui intorno. Per trasportare piante e fiori usano poi dei carrelli che, trascinati sulla strada, sono veramente molto numerosi”.

Il trasferimento degli operatori

Il mercato dei fiori, da oltre un mese e mezzo, è stato trasferito all’interno del centro carni di viale Palmiro Togliatti. Lo spostamento da Trionfale, anche a prescindere dal crollo, era stato promesso perché la posizione dell’edificio che lo ospitava, creavano disagi con la popolazione residente. Ed anche perché l’immobile, progettato negli anni Venti, aveva bisogno di una ristrutturazione. Il recente crollo ha accelerato il trasloco, rendendolo non più rinviabile.

Venuta meno l’ipotesi di un trasferimento nella nuova Fiera di Roma, opzione sfumata perchè l’offerta presentata al Campidoglio non è stata ritenuta congrua, oltre 100 operatori hanno, inizialmente con qualche difficoltà, continuato a lavorare in un padiglione del centro carni. Uno spazio piccolo, rispetto alla superfici disponibili nell’edificio di via Trionfale, a cui si è recentemente aggiunta una tensostruttura.

Cos'è cambiato rispetto al passato

Rispetto al recente passato, comunque, qualche miglioramento viene ravvisato. Perché gli operatori ed i grossisti che dopo il crollo del 4 ottobre avevano continuano ad operare su via Bovio, erano molti di più rispetto a quelli che attualmente lavorano la notte nelle strade intorno all’ex mercato. Ed attaccavano anche prima, come raccontano i residenti, verso le tre. Quindi ad oggi, chi abita in zona, può godere di un’ora e mezza di quiete in più. Ma si tratta di un bicchiere pieno solo a metà, perché chi vive vicino all’ex mercato aveva sperato, con il trasferimento, di risolvere tutti i problemi. E così non è stato.

Oltre ai grossisti, vengono segnalati “una decina di operatori che la mattina presto vengono a rifornirsi con le loro 'apette' per poi andarli a vendere in giro per la città – racconta il residente, che chiede di restare anonimo – però sono molto chiassosi e sembra sempre che inveiscano l’uno verso l’altro”. Quindi il problema è duplice. Da una parte ci sono i grossi camion che lavorano di notte epr i grossisti rimasti. Dall'altra gli ambulanti che la mattina presto vanno a prendere la merce.

L'accusa dell'opposizione

“La zona dell’ ex mercato dei fiori di Trionfale è stata abbandonata dal municipio e dal comune – ha lamentato Federica Festa, la capogruppo del m5s in municipio – Il mercato ha chiuso il 28 ottobre, ma i residenti lamentano che dalle 5 del mattino alle 10 continuano a scaricare e stazionare una decina di venditori abusivi sulle vie limitrofe, Via Raffaele Catervi soprattutto. Sono scomparsi però i controlli della polizia municipale e la pulizia stradale di Ama mentre il sondaggio sul futuro dell' edificio - ha sottolineato la consigliera Festa - lo ha fatto solo il M5S”.

Il progetto per la riqualificazione dell’immobile è già stato approvato e ci sono anche i finanziamenti per realizzarlo. Non è invece ancora stato definito il suo futuro utilizzo. Non ospiterà più un mercato dei fiori. Anche se, in via Trionfale, la coesistenza con i fiorai rimasti, continua ad alimentare qualche protesta.