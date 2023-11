I presepi di Angelo Pierini a sostegno della "Banca delle visite"

Venerdì 1 dicembre dalle ore 18:00 al ristorante Casamatta (via Cicerone 62a) si terrà il vernissage della mostra, curata da Gianni Maiellaro, di presepi realizzati dall'artista Angelo Perini.

Parte del ricavato della vendita delle opere in legno sarà destinato all'associazione "La banca delle visite" che si impegna da tempo a sostenere visite specialistiche per chi non ha disponibilità economica per accedere alle cure necessarie.

All'inaugurazione saranno presenti la giornalista Sara Manfuso, il cantante Eugenio Ronchetti, il senatore Manfredi Potenti, promotore dell’iniziativa, Mons. Francesco Pesce (Rettore di San Gregorio Nazianzeno alla Camera dei Deputati). Ma anche Giuseppe Mazzei (Direttore de La Discussione), Lucia Leonessi (direttore generale di Cisambiente), Claudia Conte, giornalista e conduttrice televisiva.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti, con la mostra che resterà visitabile fino all'8 gennaio 2024.