Per ogni partita all’Olimpico c’è un quartiere ostaggio delle auto: “Urgono soluzioni”

Ogni partita all’Olimpico si trasforma in una calvario per chi abita nel quartiere della Vittoria. E’ questo il messaggio che viene lanciato da un territorio che, in occasione delle partite casalinghe di Roma e Lazio, deve convivere con le decine di migliaia di auto e scooter che si vanno a concentrare intorno all’impianto sportivo.

L'invasione delle auto per le partite all'Olimpico

“È una situazione inaccettabile”, ha commentato il consigliere Renato Sartini, della lista Gualtieri del municipio I. Sartini, che lamenta condizioni di pericolo “per i pedoni, costretti ad attraversare alla ‘meno peggio’” ma anche per gli altri automobilisti, che “lrischiano di scontrarsi con le auto lasciate in punti pericolosi”. La questione, per chi abita alla Vittoria, è particolarmente sentita. Il quartiere si trova a far parte di due municipi, il I ed il XV. Quest’ultimo è quello dove si avvertono maggiormente le conseguenze dell’afflusso di tifosi allo stadio. Ma gli effetti si vivono anche nel municipio I, visto che ad esempio lungotevere Maresciallo Diaz ne è parte integrante.

Le proposte per migliorare la convivenza

A prescindere dalla divisione amministrativa del quartiere della Vittoria, resta il problema di garantire la convivenza tra residenti e tifosi che, settimanalmente, viene messa alla prova dal traffico che le partite tendono a creare. “È necessario affrontare seriamente la questione studiando i flussi dei veicoli e ingegnerizzando le soluzioni possibili attraverso piani di gestione chiari, quindi razionali” ha commentato Sartini. Ad oggi le partite comportano parziali chiusure al traffico veicolare, su lungotevere Maresciallo Diaz nel tratto che dopo Ponte Milvio conduce verso il ponte Duca d'Aosta. I parcheggi in quel tratto di lungotevere vengono pertanto vietati ed anche il trasporto pubblico subisce delle deviazioni.

Le misure finora approntate per mitigare l'impatto dei tifosi sulla viabilità, non sono però ritenute soddisfacenti da chi abita la zona. Le soluzioni? Il consigliere della lista Gualtieri propone di “riportare sui biglietti le targhe, affinché si possa indicare ai proprietari le zone, preventivamente studiate, dove poter parcheggiare in sicurezza”. Al tempo stesso, il consigliere municipale ribadisce l’esigenza di puntare su politiche sappiano “incentivare i tifosi a lasciare l’auto a casa”. Cosa che di per sé rappresenta un auspicio, più che una soluzione. “Resta inoltre importante sanzionare coloro che pensano di avere il diritto, nel nome della propria squadra e della propria passione, di creare disagio ad un interoquartiere” ha dichiarato il consigliere della lista Gualtieri che, sulla questione mobilità e parcheggi, ha dichiarato di aver già “già chiesto la convocazione di una commissione specifica, nel nostro municipio”.

Un tema da affrontare

Resta comunque l’esigenza di garantire la vivibilità di un quartiere fintanto che le due squadre della Capitale continueranno a giocare allo stadio Olimpico. Perché se è vero che, a detta del sindaco, la Roma potrebbe inaugurare il suo stadio di Pietralata nell'anno del proprio centenario, è altrettanto indubbio che fino ad allora tutte e due le compagini continueranno a frequentare l’impianto sportivo di proprietà del CONI. Tutte le settimane.