Tra i palazzi c'è uno storico mercato che disturba il sonno dei residenti

La convivenza tra gli abitanti di via Tito Speri e gli operatori del mercato che da decenni insiste su quella strada, è piuttosto complicata. “Chi abita lì è stanco di doversi svegliare alle 5 di mattina, tra i rumori dei camion e quelli dei banchi che vengono montati” ha premesso Marco Di Stefano, il consigliere a capo del gruppo Udc/Forza Italia in Campidoglio.

La sveglia mattutina

Gli umori di chi abita in quella strada, situata a pochi passi da piazza Mazzini, sono stati raccontati nel corso di un’apposita commissione commercio. “Ho sentito gente disperata, giovani che vanno a scuola e si addormentano in classe” ha incalzato Di Stefano, segnalando anche problemi legati alla pulizia della strada perché “nonostante il passaggio di Ama – è stato sottolineato – la strada rimane un ricettacolo d’immondizia e chi vi abita chiede se sia possibile ipotizzare un trasferimento”.

Al fine di venire incontro alle esigenze degli abitanti, altra ipotesi che è stata messa sul tavolo, è quella di un differimento dell’orario di apertura del mercato. “Ad oggi aprono tutti dalle 6 alle 14” è stato ricordato, ma sarebbe opportuno con un’ordinanza sindacale prevedere che l’allestimento possa cominciare più tardi, ad esempio alle ore 7. Una possibilità da valutare che, insieme ad un intensificato lavoro di pulizia della strada, potrebbe facilitare la convivenza tra operatori e residenti.

Quanti sono i banchi sotto i palazzi

Ma quanti sono i banchi di questo mercato su sede stradale che, è stato ricordato, è tra quelli “storici” della città? “Lì ci sono in organico 21 postazioni a cui abbiamo aggiunto 5 a rotazione” ha premesso l’assessore municipale al commercio Jacopo Scatà. I banchi a rotazione sono stati trasferiti nel 2020, durante la consiliatura municipale di Sabrina Alfonsi, per “liberare” la vicina via Ferrari. Un’operazione concordata con polizia locale e soprintendenza. “Ho già convocato 3 volte tutto l’organico mercatale, soprattutto per il problema dell’apertura” ha aggiunto Scatà che ha spiegato di aver richiesto anche dei palliativi, come l’inserimento delle gomme nei carrelli impiegati per trasportare la merce.

L'ipotesi trasferimento a piazza Mazzini

Ed il trasferimento è proprio impossibile? Il consigliere Di Stefano ha suggerito di sondare uno spostamento dei banchi in piazza Mazzini. “E’ un’ipotesi che non mi trova contrario in linea di principio – ha commentato Andrea Alemanni, il presidente della commissione commercio capitolina - anche se andrebbe verificato quale impatto avrebbe sulla viabilità, perché un conto è un mercato domenicale, altra cosa è invece autorizzare in un quadrante del genere un mercato giornaliero. Ascoltato il parere del municipio, andrebbero fatti appositi studi di traffico, prima di prendere qualsiasi decisione”. Ad oggi, comunque, non sarebbe neanche possibile. “Tra comune, municipio e soprintendenza comunale, che prevede l’impiego di piazza Mazzini come sede mercatale per soli 30 giorni l’anno, escluso il periodo natalizio” ha chiarito Scatà. Per ora, quindi, niente trasferimento. Ed in assenza di ulteriori provvedimenti, chi abita in via Tito Speri, la mattina continuerà a svegliarsi molto presto.