Addio all’edicola di Romano: dopo quasi 60 anni lascia via Cola di Rienzo

L’edicola situata sul marciapiede tra via Terenzio e via Cola di Rienzo non c’è più. Ha resistito appena un anno di più rispetto al negozio accanto al quale era sistemata: la rosticceria e salsamenteria dei fratelli Franchi. Ma in realtà aveva smesso da tempo di essere operativa.

L'edicola di Romano

“Negli ultimi cinque anni l’edicola non era più in funzione. Chi la gestiva purtroppo era deceduto e la famiglia non ha proseguito con l’attività” ha spiegato l’assessore municipale al commercio Jacopo Scatà. La persona che per decenni si é occupato di quella piccola edicola, é stato il signor Romano. Una persona “sempre disponibile e gentile” viene oggi ricordato sui social. E prima di lui c’era il padre che, ha fatto presente un altro residente commentando la notizia della rimozione, “diceva sempre: per te 100 lire e per mia suocera 200”.

Un pezzo di storia che lascia il quartiere

Il braccio meccanico della ruspa, quindi, ha finito col privare Prati di un altro pezzo di storia. “Mentre assistevo alla rimozione della storica edicola di via Cola di Rienzo mi e' passata davanti parte della mia gioventu': le figurine comprate all'uscita da scuola, l'acquisto del giornale con mio padre prima di entrare da Franchi e tanto altro ancora” ha dichiarato l’assessore Scatà.

La rimozione di quell’edicola, per quanto sia stato “un dispiacere”, era però inevitabile. “La licenza era decaduta ed il suo posizionamento era ormai incompatibile con le norme attuali del codice della strada” fanno sapere dal municipio I. Si trova infatti proprio all’angolo, vicino ad un albero ed un semaforo, ed occupa anche una consistente porzione di marciapiede. Impossibile quindi pensare di rimettere a bando la licenza.

La rimozione delle edicole nel municipio I

Non è, quella gestita dal signor Romano e dalla sua famiglia, l’unica edicola che sia stata rimossa negli ultimi mesi. Da ottobre ad oggi l’amministrazione municipale ha provveduto a farne demolire quattro (le altre erano in via dell’Amba Aradam, in via Belli, in via Oslavia). “Abbiamo per ora terminato con le edicole dell’ex XVII e stiamo valutando su quali procedere nel resto del municipio. Ce ne sono ad esempio cinque chiuse all’Esquilino che potrebbero essere le prossime, visto che sono chiuse da tempo. Ma dobbiamo prima verificare la loro posizione sul piano amministrativo ” ha commentato Scatà.

Il trend delle rimozioni, d’altra parte, è costante visto che “nell’epoca pre-covid erano presenti sul territorio 170 edicole ed io penso che ne resteranno circa 120” ha spiegato l’assessore al commercio. Dietro i numeri, in alcuni casi si cela un pezzo di storia che lascia per sempre il proprio quartiere. E l’edicola di via Cola di Rienzo, sicuramente, rientra tra questi.