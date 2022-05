"I vaccini uccidono, salvate i bimbi": scritte no vax imbrattano il liceo Tacito

“I vaccini uccidono, salva tuo figlio”. E’ questo uno degli slogan che sono stati scritti, con la vernice rossa, sulle mura del liceo ginnasio statale Tacito. Dello stesso tenore anche le frasi riportate alla scuola dell’infanzia Cairoli.

Le scritte vandaliche

Le scritte sono state trovate il lunedì mattina, dagli studenti che stavano andando a lezione nelle due scuole di via Giordano Bruno. “Come primo Municipio condanniamo fortemente l'accaduto e stiamo intervenendo con forza con l'assessora alessandra Sermoneta, il direttore Pelusi, la polizia locale, le dirigenti scolastiche per far sì che non possa ripetersi segnalando nell'immediato questo gesto al dipartimento decoro del Comune che interverrà quanto prima” ha commentato il democratico Alessandro Monciotti, presidente della commissione scuola del municipio I.

Le scritte hanno riguardato anche il vaiolo delle scimmie, liquidato dagli ignoti imbrattatori, come “un’altra menzogna dei nazisti senza vergogna”. Con le scritte, i no vax hanno invitato i genitori “salvare i bimbi” e quindi a “dire no” ai vaccini che “uccidono”.

Il negazionismo

Sul gesto vandalico si registra anche il commento di Renato Sartini, consigliere municipale della lista civica Gualtieri. “Quelle scritte sono indice di un fenomeno pericoloso, che va arginato per via della costante disinformazione che inquina la verità scientifica e confonde i cittadini. Vale per i vaccini come, in altri casi, per il cambiamento climatico. Sono forme di negazionismo che si contrastano con l’informazione – ha dichiarato Sartini, vicepresidente della commissione speciale sui cambiamenti climatici – Il Municipio I deve attivarsi per dar vita a incontri e dibattiti nelle scuole e nella società al fine di restituire ai cittadini serenità e capacità di decidere cosa è vero e cosa non lo è”.