RomaToday segnala, Ama interviene: rimosso l’ “arredamento” abbandonato in via Cossa

Il marciapiede di via Pietro Cossa non è più “arredato”. All’indomani della segnalazione fatta da RomaToday, Ama è intervenuta rimuovendo tutto il mobilio che era stato scaricato a poca distanza da Castel Sant’Angelo.

Lo show room di via Cossa

“A via Pietro Cossa, una strada nei pressi di piazza Cavour e di Castel Sant’Angelo, Ama ha rimosso una sorta di show room che era stato scaricato abusivamente nottetempo: una sofà smontato, una rete da letto, tavole di legno, comodini e oggetti vari evidentemente sgombrati per rinnovare il mobilio di una casa privata o di un B&B” ha fatto sapere Ama nella giornata del 7 marzo.

Lo “show room” incautamente allestito sul marciapiede era stato oggetto di un articolo pubblicato il 6 marzo. Squadre speciali predisposte da Ama, ha reso noto la municipalizzata, “hanno già provveduto a raccogliere e avviare a corretto recupero/smaltimento i rifiuti ingombranti, mentre il personale assegnato quotidianamente all’area ha effettuato la pulizia della postazione rimuovendo vari cartoni lasciati fuori dai cassonetti”.

Le conseguenze degli sversamenti illegali

“Purtroppo continuiamo a riscontrare questi episodi di inciviltà anche in aree centrali particolarmente frequentate da romani e turisti come quella oggetto di quest’ultimo intervento – ha sottolineato il presidente di Ama Daniele Pace –. Solo nel corso del 2022 abbiamo raccolto 4.300 tonnellate di materiali ingombranti abbandonati illecitamente sulle strade della nostra città”.

Come ha rimarcato il numero uno dell’azienda municipalizzata ai rifiuti, comportamenti come quelli che hanno portato ad “arredare” il marciapiede, “ hanno un impatto negativo sul decoro urbano” e costringono ad operazioni supplementari, “onerose sia per l’azienda che per l’intera collettività. Per prevenire e sanzionare simili fattispecie – ha concluso il presidente Pace - è importante la collaborazione con la Polizia Municipale, che con l’attuale amministrazione è stata potenziata”.

Per disfarsi di rifiuti ingombranti resta attivo il servizio che Ama mette a disposizione dell'utenza e che prevedeil ritiro a livello stradale in forma del tutto gratuita