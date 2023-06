Da due settimane senza rete internet: centinaia di famiglie costrette a rinunciare al wi-fi

La connessione wi-fi, senza fili, non c’è più. Da oltre due settimane i residenti del quadrante compreso tra Prati, Trionfale e il quartiere Della Vittoria, lamentano una perdurante assenza di segnale internet. Un problema diffuso che, per alcuni utenti, è destinato a durare ancora per qualche giorno secondo quanto è riuscita a sapere RomaToday. Ma procediamo con ordine.

Due settimane senza wi-fi

“Il giorno 18 maggio internet ha improvvisamente cessato di funzionare in via Riccardo Grazioli Lante” ha segnalato una lettrice alla nostra testata. Un problema che è stato ravvisato con più gestori dello stesso condominio ma che viene lamentato anche in altre strade dell’ex municipio XVII. “Da allora, nonostante tutte le proteste e segnalazioni non è accaduto nulla” ha lamentato la cittadina.

Disagi per centinaia di famiglie

Analoga condizione è stata segnalata anche in via della Giuliana. C’è chi lamenta disagi anche più prolungati, vale a dire dall’inizio di maggio. Sui gruppi social dei quartieri in questione, a partire da “Prati in Azione”, nel corso dell’ultima settimana si possono facilmente riscontrare decine di post firmati da residenti indignati per i ritardi nel ripristino del servizio.“E’ uno scandalo” ha commentato a RomaToday una residente di via Riccardo Grazioli Lante “anche perché nel frattempo abbiamo ovviamente dovuto affrontare il costo della ricarica di una saponetta, dal momento che il wi-fi è down”.

I cavi bruciati nell'incendio

Cos’è successo? Le prime segnalazioni sono arrivate all’indomani di un incendio divampato all’interno di una galleria. L’episodio si è registrato il 19 maggio nei pressi di via Angelo Brofferio, nel quartiere Della Vittoria ed ha provocato anche la temporanea chiusura di via delle Milizie. Le fiamme hanno interessato i cavi di varie utenze. A pagarne le spese gli abitanti delle strade limitrofe che hanno dovuto fare a meno, in alcuni casi anche per giorni, della connessione alla rete. La situazione è progressivamente migliorata ma, in alcune strade, il servizio non è stato ancora ripristinato.

Perché il problema non è stato risolto

Perché continuano i disagi? Secondo quanto ricostruito da RomaToday, le conseguenze dell'incendio non sono ancora state superate. Le elevate temperature raggiunte all'interno della galleria di servizi, non hanno reso possibile far intervenire i tecnici degli operatori telefonici per affrontare il guasto. Sarà possibile farlo soltanto quando l'azienda proprietaria della galleria, Areti, metterà definitivamente in sicurezza l'infrastruttura. E questo, sempre secondo informazioni ottenute da Romatoday, dovrebbe avvenire lunedì 12 giugno. A quel punto i gestori telefonici potranno rimettersi al lavoro per ripristinare i collegamenti via rame.

Cavi di rame e fibra ottica

Ma perché solo alcuni utenti stanno pagando le conseguenze di questo incendio? La spiegazione è tecnica. Il 24 maggio è stata ripristinata la connessione a quanti sono raggiunti dalla fibra ottica perché quest'ultima, a differenza del segnale che viaggia sul filo di rame, può essere sfilata e riposizionata. Ed è quello che è successo. I residenti che invece non hanno una connessione con la fibra, dovranno pazientare ancora qualche giorno.