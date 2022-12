Nasce la prima comunità energetica del centro: fa risparmiare ed abbatte l'emissione di Co2

E’ nata la prima comunità energetica del municipio I di Roma. Si trova a viale Angelico, nel quartiere della Vittoria. Ed è frutto di una sinergia che è stata avviata dalla collaborazione messa in campo tra l’istituto Leonarda Vaccari, la Federconsumatori Lazio e l’ente di prossimità.

La prima comunità energetica nel centro di Roma

“Le Vele”, questo il nome della comunità energetica, con il suo utilizzo si abbatterà l’emissione nell’atmosfera di circa 41 tonnellate di CO2, equivalenti a 1.365 alberi piantati. Le comunità energetiche rinnovabili infatti sono delle realtà, partecipate da più soggetti, potenzialmente anche gruppi di cittadini, che decidono d’investire sull’installazione di pannelli solari condivisi, in modo da dividere le spese, ma anche i ricavi derivanti dal risparmio energetico che ne deriva. Poiché si basa su fonti rinnovabili, abbatte i consumi derivanti dalla combustione – nel caso de “le vele” in maniera considerevole – e fa risparmiare sui costi delle bolletta.

La comunità energetica rinnovabile di viale Angelico si raccogliera? intorno ad un impianto di 90 Kw e produrra? circa 120 mila kWh di energia pulita l’anno. Un risultato importante realizzato grazie, come accennato, alla collaborazione attivata tra tre soggetti: il municipio, Federconsumatori e l’ Istituto Leonarda Vaccari, un ente che si occupa di riabilitazione psico-fisica ed integrazione didattica e sociale delle persone diversamente abili.

“Siamo impegnati come I municipio a sviluppare queste esperienze svolgendo un ruolo di supporto, di promotore e facilitatore per chi volesse intraprendere questa strada- ha spiegato la presidente municipale Lorenza Bonaccorsi- se oggi possiamo dar vita a questa prima esperienza è grazie alla disponibilità della presidente dell’istituto, nonche? nipote della fondatrice, la dottoressa Saveria Dandini de Sylva, che ha compreso i benefici sociali e ambientali delle comunità energetiche, e della Federconsumatori Lazio, che ha assistito tutta l’operazione sia sul piano giuridico che economico”.

Le prime comunità energetiche attivate

In attesa quindi che il governo emani il decreto legislativo, atteso soprattutto per comprendere quale sarà la forma dell’erogazione degli incentivi pubblici, ci sono realtà che si sono già attivate costituendo delle comunità energetiche. Nel Lazio, la prima in assoluta, è stata l’isola di Ventotene. Invece per quanto riguarda il territorio cittadino, la prima Cer è stata creata nel quartiere di Vitinia, nel municipio I. Quella di viale Angelico, come detto, sarà la prima del territorio amministrato da Lorenza Bonaccorsi. E probabilmente non l’ultima.

L’ente di prossimità ha infatti reso noto che, presso i suoi uffici di circonvallazione Trionfale 19, “sarà attivato a breve uno sportello dedicato all’assistenza di chi, cittadini, privati o associazioni, intende procedere all’attivazione di una Comunità energetica”. Sempre per facilitare l’accesso alle informazioni, dal municipio I è stata lanciata anche un’altra iniziativa. Il 15 dicembre alle ore 17, nella sala consiliare di via della Greca, è prevista un’assemblea sulle comunità energetiche rinnovabili. Sarà l’occasione per sapere, come si attivano le comunità e quali vantaggi portano in termini ambientali e di consumi energetici.