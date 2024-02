No all’ampliamento della città giudiziaria: anche in Comune c’è chi vuole salvare “il pratone” di via Teulada

Vogliono preservare quello che, ormai, viene considerato “l’ultimo pratone di Prati”. E puntano sulla sponda del Campidoglio per riuscirvi perché, l’area verde di via Teulada, alle pendici della riserva di Monte Mario, rischia di essere inondata di cemento. Lì potrebbero infatti finire 24mila metri quadrati di edifici: quelli necessari ad ospitare della cittadella giudiziaria.

Gli edifici previsti nel pratone

Nel documento preliminare di avvio alla progettazione, i nuovi locali a disposizione di “piazzale Clodio” possono assumere alternativamente tre forme: quella di “una torre”, oppure quella di quattro palazzine di 12 piani. Terza ipotesi costruttiva è quella che prevede di collocare nel pratone due edifici rettangolari di sette piani ciascuno. “È uno scempio di cui la città non sente proprio il bisogno” ha commentato il capogruppo di Sinistra civica ecologista Alessandro Luparelli, primo firmatario di una mozione approdata in Campidoglio.

“Dobbiamo puntare a rigenerare gli edifici esistenti, non a crearne di nuovi, ed in questo caso c’è anche la possibilità per farlo” ha aggiunto Luparelli. Però il comune, nel 2019, si è impegnato con la regione ed il ministero della giustizia, a firmare un protocollo per l’ampliamento della città giudiziaria di piazzale Clodio. L’area individuata per ospitare il nuovo edificio, come premesso, è stata individuata in una superficie di circa 3 ettari che si trova nella riserva di Monte Mario.

Le mutate esigenze da prendere in considerazione

A distanza di cinque anni sono intercorsi dei cambiamenti che potrebbero comporatare un ripensamento del vecchio proposito. “Servivano dei locali in più per gli archivi ed è per questo che venne firmato quel protocollo. Nel frattempo però è stata avviata la digitalizzazione dell’archivio e, non meno importante, molti dipendenti hanno cominciato a lavorare in smart working. In zona è inoltre stata acquisita la caserma Luciano Manara di viale Giulio Cesare per ospitare il giudice di pace e la corte d’appello civile. Quest’ultima era sicuramente presente a piazzale Clodio e pertanto, già questo traserimento, libera degli spazi” ha osservato Lucarelli.

Le aspettative degli abitanti

Cosa ne pensano i residenti? “Noi siamo assolutamente d’accordo con i contenuti espressi nella mozione” ha premesso Luisa Sodano, della rete Insieme 17. “Quel provvedimento chiede di rimodulare il protocollo d’intesa a salvaguardia dell’area verde. Si possono trovare delle alternative all’edificazione del Pratone ed il sindaco, che da protocollo firmato nel 2019 fa parte del tavolo tecnico, può anche esercitare una scecifica competenza”. Non solo. “Siamo d’accordo anche con l’altra richiesta, finalizzata alla valorizzazione di quel prato, affiché si trasformi in un parco pubblico”.

Tutte queste ragioni, contenute nella mozione capitolina, sono stata anche rappresentante nel corso di un incontro che, il 14 febbraio, si è svolto in via Petroselli. Un appuntamento a cui ha preso parte anche l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi , insieme ad altri rappresentanti del PD. “Il nostro auspicio – ha concluso la portavoce di Insieme 17 – è che il Campidoglio, che può ritirare la firma al protocollo sottoscritto nel 2019, possa finalmente ascoltare le richieste che arrivano dal nostro territorio. Siamo fiduciosi”. Occorre trovare in Aula i voti per sostenere una causa, in difesa della quale si sono schiarati, negli ultimi due anni, rappresentanti di quasi tutti gli schieramenti politici. La salvaguardia e la valorizzazione dell’ultimo pratone di Prati, passa per l’Aula Giulio Cesare.