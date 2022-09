Via Teulada, i comitati lanciano un appello: “Cari candidati, aiutateci a salvare il parco”

Salvaguardare il polmone verde di via Teulada dal progetto di ampliamento della città giudiziaria. E’ la richiesta che arriva dal territorio dell’ex XVII municipio. Un quadrante che comprende il rione Prati, il quartiere Della Vittoria ed il quartiere Trionfale, ormai inclusi nel municipio I centro. Un territorio che, complessivamente, è abitato da più di 60.000 cittadini in cui prosperano associazioni e comitati. Ed è proprio da questi ultimi che è partita un’originale iniziativa in difesa del “Pratone”.

Le realtà in difesa del pratone

Prendendo avvio da una proposta lanciata dall’associazione “Amici di via Plava”, si è creata una sorta di rete cui sono confluite realtà come “Trionfalmente Diciassette”, “Insieme 17”, “Amici del Pratone”, Ads PKR (Parkour via Gomenizza). Ed ancora “Muovi municipio I Roma Centro” e “Associazione Prati Verde”. Insieme, questi comitati, nel pomeriggio del 12 settembre si sono dati appuntamento in via Teulada per lanciare un appello ai candidati delle prossime elezioni nazionali. La richiesta è quella di aiutarli a salvare il parco dalla cementificazione.

“E’ percezione diffusa che nelle competizioni politiche nazionali le questioni strettamente territoriali non possano incidere sul voto dei cittadini residenti” si legge nella prime righe dell’appello. Chi lo ha lanciato, è invece convinto del contrario, poiché “oggi più che mai alcune rilevanti questioni locali possono essere elementi importanti nel decidere a chi dare fiducia col voto”. Anche perché, temi locali, possono diventare la cartina di tornasole per valutare sensibilità dei candidati su questioni che possono essere allargate su scala nazionale.

Temi locali e temi nazionali

La cementificazione del parco, che avverrebbe in conseguenza del progetto di ampliamento della città della giustizia, pone a livello locale il tema del consumo di suolo. E’ una cartina di tornasole anche per valutare la sensibilità sulla questione del cambiamento climatico, visto che “piazzale Clodio è gi una delle isole di calore più importanti di Roma” si legge nel documento sottoscritto dai comitati “e mettere cemento dove oggi non c’è, aumenterebbe l’indice di calore”. C’è poi la questione della partecipazione che, il progetto di ampliamento, non ha preso in considerazione: “si basa su un percorso non partecipato dal basso con il quale sarebbe possibile, invece, lavorare ad alternative percorribili”.

L'appello ai candidati

In definitiva sono tante le questioni che l’ampliamento della cittadella giudiziaria finirebbe per produrre. E tanti i temi su cui sono chiamati, i candidati, ad esprimersi. Temi che, hanno spiegato i comitati, diventano “elementi importanti nel decidere a chi dare fiducia col voto”. Da qui l’appello, rivolto ai tanti candidati, di “esprimere in maniera chiara la propria posizione sul tema ‘cementificazione del Parco di Via Teulada’, che rientra nei più ampi temi nazionali della difesa del suolo, dell'ambiente e della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici sulle città”. L’auspicio, tutt’altro che velato visto che è palesemente scritto nell’appello, è quello di “riscontrare nei candidati una diffusa sensibilità su questi specifici temi”.