Prato Falcone: ecco come diventerà l'area vicino allo stadio Olimpico

Prato Falcone è l’area compresa tra lo Stadio Olimpico, le pendici di Monte Mario ed il fiume Tevere. Si tratta di uno spazio destinato ad essere investito dalle risorse che, il Campidoglio, destina alla cosiddetta “città dei 15 minuti”.

La ricucitura nel municipio I

A partire dal 2024 l’area di Prato Falcone sarà interessata da un intervento di “ricucitura urbana” che prevede la realizzazione di una piazza e il miglioramento della viabilità e dell’accessibilità stradale e pedonale. Non solo. Lo spazio, situato ai confini nord del municipio I, secondo quanto è stato annunciato nel corso del convegno tenutosi il 29 marzo al Macro sui progetti relativi alla cosiddetta città dei 15 minuti, sarà interessato anche da altri interventi, tra cui la realizzazione un’isola ecologica.

Un progetto da migliorare

"Siamo all'inizio di un percorso- ha spiegato l'assessora municipale ai lavori pubblici, Alessandra Sermoneta- Non è un caso che dopo la presentazione di oggi il progetto è stato oggetto di un tavolo di studio con i progettisti per un confronto su quello che, ad oggi, è ancora un masterplan. In quella sede abbiamo avanzato alcune richieste per perfezionare l'intervento”.

Le proposte del municipio I

Gli interventi annunciati a settembre, infatti, sono ancora da sviluppare anche se, nella giornata odierna, sono stati presentati i progetti di massima che si dovranno cantierizzare a partire dal 2024. Il municipio confida, per stessa ammissione dell’assessora, a migliorare l’attuale masterplan. Come? Con le proposte che l'ente di prossimità ha avanzato.

Le soluzioni del municipio per modificare il progetto prevedono “un rinnovato scambio con la vicina area della golena del Tevere, la presa in cura dell'area verde limitrofa all'asilo nido Il Maggiolino e un approfondimento rispetto alla collocazione della futura fermata del tram della Musica, che passerà proprio accanto all'area oggetto dell'intervento” ha spiegato Sermoneta che, del municipio, è anche vicepresidente. “Aspettiamo le risposte dei progettisti, ci rivedremo a maggio – ha annunciato Sermoneta – Prima, però, è nostra intenzione organizzare anche un incontro con i cittadini dell'area”.