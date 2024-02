Quasi un giorno senz'acqua a Prati. Le vie interessate

Per quasi ventiquattro ore, dalle ore 22:00 di lunedì 19 alle 20:00 di martedì 20 febbraio, sarà interrotto il flusso dell’acqua in alcune zone del primo municipio. Per limitare i disagi sarà attivato un servizio di rifornimenti tramite autobotti.

La mancanza dell’acqua si deve per lo svolgimento di lavori di manutenzione sulla rete idrica del territorio. Queste le strade interessate:

Via Cola di Rienzo (da via Properzio a piazza della Libertà);

Piazza dell'Unità;

Via Properzio dal civ. 1 al 13a;

Via Tibullo dal civico 1 al 16;

Via Fabio Massimo dal civ. 1 al 25;

Via Terenzio dal civ. 1 al 13;

Via Paolo Emilio dal civ. 1 al 25;

Via Alessandro Farnese civ 2 e 2e;

Via Ovidio dal civ. 2 al 18;

Via Orazio dal civ. 1 al 19;

Via Ezio dal civ. 2 al 20b;

Via Marcantono Colonna dal civ. 2 al 16;

Piazza della Libertà;

Via Tacito dal civ. 1 al 31;

Lungotevere Arnaldo da Brescia da via Luisa di Savoia a lungotevere Arnaldo da Brescia 11b.

Per venire incontro alle esigenze dei residenti Acea Ato 2 metterà a disposizione un servizio di rifornimento tramite autobotte presso i seguenti punti:

Lungotevere Arnaldo da Brescia all'angolo con via Cesare Beccaria;

Piazza della Libertà;

Via Marcantonio Colonna all'angolo con via Cola di Rienzo;

Via Cola di Rienzo all'angolo con via Paolo Emilio.

I cittadini in caso di estrema necessità potranno richiedere un servizio di rifornimento con autobotte contattando il numero verde 800.130.335.