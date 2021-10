Prati, crolla un albero in piazza della Libertà: danneggiata auto in sosta

Ancora un albero crollato a Roma e ancora una volta su un’auto in sosta. Siamo in piazza della Libertà, nel quartiere Prati. In una delle zone più centrali della Capitale, un albero di grosse dimensioni si è aperto in due: un ramo carico di foglie è caduto sulla strada, invadendo entrambe le corsie della carreggiata.

Per rimuovere il ramo dalla strada, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il tronco è crollato su una macchina in sosta provocando la rottura del tettuccio e di una parte della fiancata. Una tragedia evitata perché in quel momento nessun pedone passava lungo la strada, pertanto, non si sono registrati feriti.

Nei giorni scorsi un altro albero è crollato sul lungotevere Pietra Papa a Marconi, danneggiando tre auto in sosta. In estate un altro crollo nel quartiere Monteverde: un albero si è abbattuto alla fermata del bus distruggendo tre auto parcheggiate. Prima ancora in piazza Bologna, un albero è crollato distruggendo cinque veicoli. Altri crolli sono stati registrati nei giardini scolastici, come in via Ozanam nel XII municipio.